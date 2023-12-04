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Премьер-министр Вьетнама встретился с лидерами Кубы, ВБ и Швеции на COP28
В беседе с президентом Кубы премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил карибскую страну с успешным председательством на саммите G77 по вопросам изменения климата в рамках COP28.
Он отметил, что партия, государство, правительство, Национальное собрание и народ Вьетнама всегда дорожат традиционной солидарностью и всесторонним сотрудничеством с Кубой и полны решимости еще больше укреплять их, а также поддерживать справедливое революционное дело кубинского народа. Премьер-министр также подтвердил последовательную позицию Вьетнама по возражению против односторонних санкций и эмбарго против Кубы.
Кубинский лидер выразил благодарность правительству и народу Вьетнама за ценную помощь, которую они оказывают его стране в условиях трудностей социально-экономического развития, вызванных санкциями и эмбарго.
Он назвал отношения между Кубой и Вьетнамом прекрасным символом, который взращивали президенты Фидель Кастро и Хо Ши Мин, а также поколения лидеров двух стран.
Стороны договорились координировать позиции своих стран и расширять обмен мнениями на многосторонних форумах. Они также договорились об укреплении сотрудничества в целях расширения экономических, инвестиционных и торговых связей, в том числе в области сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.
Встретившись с президентом группы ВБ Аджаем Бангой, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил поддержку и сотрудничество банка с Вьетнамом, в частности, предоставление консультаций по вопросам политики и финансирования для плодотворной реализации многих проектов, которые внесли значительный вклад в местное социально-экономическое развитие и сокращение бедности.
Аджай Банга поздравил Вьетнам с положительными результатами в экономическом развитии и высоко оценил эффективное управление правительства страны для достижения этих результатов. Он подчеркнул, что ВБ по-прежнему рассматривает Вьетнам как важного партнера и будет продолжать оказывать стране помощь.
Для повышения эффективности сотрудничества два лидера договорились ускорить реализацию текущих проектов и продвигать масштабные и влиятельные стратегические проекты.
Поскольку ВБ реструктурирует свое присутствие в мире, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил ему создать региональный центр во Вьетнаме и пообещал создать для этого офиса наилучшие условия для реализации проектов во Вьетнаме и странах региона. В ответ Аджай Банга высоко оценил эту идею и сказал, что серьезно рассмотрит вопрос о создании регионального центра.
Президент группы ВБ особенно высоко оценил усилия и решимость вьетнамского правительства в области зеленого перехода, реагирования на изменение климата и устойчивого развития, особенно выращивание 1 млн га высокоурожайного риса с низким уровнем выбросов. Он считает это выращивание образцовым проектом зеленого сельского хозяйства ВБ в мире.
Аджай Банга также предложил Вьетнаму рассмотреть возможность присоединения к глобальному рынку углеродных кредитов, подтвердив поддержку страны в этом процессе и реализации климатических обязательств и целей.
На встрече со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Вьетнам всегда придает большое значение традиционной дружбе со Швецией, одним из своих приоритетных партнеров в Европе, и желает ее укрепления. Он предложил обеим сторонам активизировать взаимные визиты на всех уровнях, особенно в 2024 году, когда они будут отмечать 55-ю годовщину установления своих дипломатических отношений.
Поскольку у двух стран остается большой потенциал и возможности для сотрудничества, он призвал их укреплять партнерские отношения по всем направлениям, особенно в области экономики, торговли, инвестиций, цифровой трансформации, зеленого перехода, циркулярной экономики, образования и обучения, а также продления туристических виз. Он также попросил Швецию поделиться с Вьетнамом своим успешным опытом в области развития культуры, человеческого потенциала и социального обеспечения.
Премьер-министр Ульф Кристерссон принял к сведению предложения премьер-министра Фам Минь Тьиня и выразил надежду посетить Вьетнам в ближайшем будущем для всестороннего развития сотрудничества. Он также подтвердил, что Швеция будет прилагать усилия для укрепления предметных связей во всех возможных областях, попросив соответствующие ведомства обеих стран рассмотреть возможность открытия прямых воздушных маршрутов между Вьетнамом и скандинавскими странами, особенно Швецией, для развития туризма и обмена людьми.
Он также высоко оценил позицию Вьетнама по мирному разрешению международных споров и конфликтов на основе Устава ООН и международного права, неприменению силы или угрозы ее применения, прекращению всех действий, приводящих к жертвам среди гражданского населения, и обеспечению безопасности, охраны и свободы международного судоходства и авиации.
Шведский лидер сказал, что он верит, что Вьетнам будет продолжать вносить активный вклад в поддержание центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и урегулирование вопросов, вызывающих общую озабоченность международного сообщества.
По этому случаю стороны также договорились и дальше укреплять сотрудничество на многосторонних форумах и служить мостами для взаимодействия АСЕАН и ЕС. Они также обсудили многие международные и региональные вопросы, включая Восточное море.