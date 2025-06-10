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Премьер-министр Вьетнама встретился с лидерами Европейского союза
Лидеры Европейского совета и ЕК подтвердили, что ЕС высоко ценит отношения с Вьетнамом, и продемонстрировали свое желание поднять их до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.
Говоря о приоритетах в отношениях Вьетнама и ЕС на ближайшее время, Фам Минь Тьинь предложил двум сторонам сосредоточиться на повышении уровня отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, продвижении ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA). Он призвал ЕС рассмотреть возможность отмены предупреждения о «желтой карточке», наложенного на вьетнамские морепродукты.
ЕС должен укреплять свои связи с Юго-Восточной Азией - густонаселенным, молодым и динамично развивающимся регионом с большим потенциалом развития, подчеркнул вьетнамский лидер, заявив, что Вьетнам готов служить мостом, помогающим ЕС углублять свои отношения с регионом.
Лидеры Европейского совета и ЕК договорились о совместной работе по продвижению приоритетов двустороннего сотрудничества, обозначенных вьетнамским лидером, отметив, что в ближайшее время больше стран-членов ЕС ратифицируют EVIPA.
В условиях растущей глобальной и региональной неопределенности обе стороны договорились усилить координацию в продвижении многостороннего сотрудничества.
Лидеры ЕС отметили, что блок уделяет приоритетное внимание укреплению отношений с АСЕАН, в том числе с Вьетнамом. Они подтвердили политику ЕС по расширению сотрудничества со странами и регионами для продвижения многополярного мира и избежания конфронтации. С этой целью ЕС организует ряд саммитов со странами и регионами, включая АСЕАН.
Касаясь региональных и международных вопросов, лидеры ЕС высоко оценили конструктивный подход Вьетнама к вопросам мира и безопасности. Они высоко оценили последовательную позицию Вьетнама по отстаиванию основополагающих принципов международного права и Устава ООН, включая мирное разрешение споров, уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности государств, а также поддержку позиции АСЕАН по Восточному морю.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь воспользовался случаем, чтобы пригласить Антонио Коста и Урсулы фон дер Ляйен, а также других лидеров ЕС посетить Вьетнам в удобное для них время. Лидеры ЕС заявили, что организуют визиты во Вьетнам в ближайшем будущем.