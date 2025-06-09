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Премьер-министр Вьетнама встретился с королем Иордании в кулуарах UNOC 3

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь 8 июня встретился с королем Иордании Абдаллой II бин Аль-Хусейном в рамках 3-й Конференции ООН по океану (UNOC 3) в Ницце (Франция).
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) встречается с королем Иордании Абдаллой II бин Аль-Хусейном в кулуарах 3-й Конференции ООН по океану (UNOC 3) в Ницце, Франция. Фото: VGP  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам придает большое значение многогранному сотрудничеству с Иорданией. Он напомнил о своей встрече с наследным принцем Иордании по случаю участия в 8-й конференции «Инвестиционная инициатива будущего» в октябре 2024 года, в ходе которой стороны обсудили множество мер по развитию двусторонних отношений.

По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь передал иорданскому королю приветствия и приглашения от генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, президента государства Лыонг Кыонга и председателя Национального собрания Чан Тхань Мана посетить Вьетнам в ближайшее время.

Король Абдалла II бин Аль-Хусейн выразил свое восхищение достижениями социально-экономического развития Вьетнама и его мощным подъемом, а также трудолюбием и усердием вьетнамского народа.

Стороны договорились увеличить обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, для укрепления политического доверия, а также рассмотреть возможность проведения переговоров и подписания ряда соглашений о сотрудничестве в области торговли, инвестиций и других сферах.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил двум странам в ближайшее время создать механизмы двустороннего сотрудничества, включая механизм политических консультаций между двумя министерствами иностранных дел, а также изучить возможность проведения переговоров и подписания соглашения об освобождении от визового режима для владельцев дипломатических и официальных паспортов, чтобы облегчить обмен делегациями и обмены между двумя странами. Он подтвердил, что Вьетнам готов сотрудничать в области сельского хозяйства и поддерживать Иорданию в обеспечении продовольственной безопасности, а также сотрудничать в области цифровой трансформации.

Король Абдалла II бин Аль-Хусейн приветствовал предложения премьер-министра Фам Минь Тьинь и выразил пожелание, чтобы обе стороны укрепляли сотрудничество в области науки и технологий, подготовки кадров, сотрудничества в борьбе с последствиями взрывов бомб и мин, а также поддерживали производство искусственных конечностей.

Лидеры двух стран договорились поручить соответствующим министерствам и секторам ускорить юридические процедуры для подписания двусторонних соглашений в рамках предстоящего визита во Вьетнам короля Иордании.

По этому случаю лидеры двух стран также обсудили укрепление координации на многосторонних форумах, а также международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Иордании продолжать поддерживать позицию АСЕАН и Вьетнама по разрешению споров мирными средствами, а также обеспечению безопасности и охраны судоходства в Восточном море в соответствии с международным правом.

ВИА/ИЖВ

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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в Форуме по зелёной экономике и финансам в Монако

По сообщению специального корреспондента ВИА, в рамках участия во 3-й Конференции ООН по океану (UNOC 3), проходящей с 9 по 13 июня в городе Ницца, Франция, по приглашению князя Монако Альбера II, Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь вместе с высокопоставленной делегацией Вьетнама принял участие в Форуме по зелёной экономике и финансам, прошедшем в Княжестве Монако. Это особое мероприятие в рамках UNOC 3, организованное правительством Монако 7–8 июня.
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