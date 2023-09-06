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НОВОСТИ

Премьер-министр Вьетнама встретился с китайским коллегой в Индонезии

6 сентября в Джакарте по случаю 43-го саммита АСЕАН и связанных с ним встреч состоялась встреча премьер-министра Фам Минь Тьиня с премьером Госсовета КНР Ли Цянем.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь встречается с премьер-министром Китая Ли Цяном по случаю 43-го саммита АСЕАН и связанных с ним встреч в Джакарте. Фото: ВИА  
6 сентября в Джакарте по случаю 43-го саммита АСЕАН и связанных с ним встреч состоялась встреча премьер-министра Фам Минь Тьиня с премьером Госсовета КНР Ли Цянем.

Стороны выразили удовлетворение позитивным развитием двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и договорились о расширении регулярных контактов на всех уровнях, чтобы способствовать более эффективному, содержательному и глубокому сотрудничеству между двумя странами.

Передавая приветствие от генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, президента государства Во Ван Тхыонга и председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ генеральному секретарю партии и председателю КНР Си Цзиньпину и другим высокопоставленным руководителям, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам рассматривает отношения с Китаем как стратегический выбор и главный приоритет.

По его словам, вьетнамские министерства и ведомства тесно сотрудничают с соответствующими ведомствами Китая для принятия согласованных и эффективных мер по реализации важных общих представлений, достигнутых лидерами двух партий и стран, включая активизацию двусторонних обменов и контактов на высоком уровне в ближайшем будущем.

Премьер Госсовета КНР, в свою очередь, передал генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу и другим вьетнамским руководителям теплые пожелания от генерального секретаря и председателя КНР Си Цзиньпина и других высокопоставленных китайских руководителей.

Он приветствовал участие премьер-министра Фам Минь Тьиня на открытии 20-й выставки Китай-АСЕАН Экспо (CAEXPO) и Делового и инвестиционного саммита Китай-АСЕАН (CABIS) в Наньнине (провинция Гуанси) и подтвердил готовность поддерживать регулярные обмены на высоком уровне для углубления дискуссий по вопросам, представляющим взаимный интерес.

ИЖВ/ВИА

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