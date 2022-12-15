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Премьер-министр Вьетнама встретился с испанским коллегой в Брюсселе

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился со своим испанским коллегой Педро Санчесом Пересом-Кастехоном на полях юбилейного саммита АСЕАН-ЕС, посвященного 45-летию дипломатических отношений, в Брюсселе, Бельгия, 14 декабря.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (второй справа) на встрече со своим испанским коллегой Педро Санчесом Перес-Кастехоном (второй слева). Фото: ВИА  
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился со своим испанским коллегой Педро Санчесом Пересом-Кастехоном на полях юбилейного саммита АСЕАН-ЕС, посвященного 45-летию дипломатических отношений, в Брюсселе, Бельгия, 14 декабря.

Встреча состоялась в то время, когда две страны отмечают 45-летие установления дипломатических отношений (1977-2022 гг.).

Премьер-министр Вьетнама подтвердил, что Испания является одним из важных и потенциальных партнеров Вьетнама в Европейском союзе (ЕС).

Чтобы углубить стратегическое партнерство между Вьетнамом и Испанией, он предложил компетентным ведомствам двух стран тесно сотрудничать и в полной мере использовать преимущества Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), стремясь увеличить объем двусторонней торговли до 5 млрд. долл. США в течение ближайшие 2-3 года; ускорить ход проектов сотрудничества в области развития; и повысить эффективность сотрудничества в области науки и технологии, реагирования на изменение климата, национальной обороны и окружающей среды. Премьер-министр Тьинь также предложил Испании призвать Европейскую комиссию (ЕК) в ближайшее время снять «желтую карточку» в отношении морепродуктов Вьетнама.

Премьер-министр Педро Санчес согласился с предложениями вьетнамской коллеги и выразил свое впечатление о достижениях Вьетнама в деле Доймой страны (обновление) и международной интеграции.

Он пообещал, что Испания в качестве сменяющего председателя ЕС во второй половине 2023 года побудит государства-члены ЕС ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).

Испанский лидер высоко оценил роль и положение Вьетнама в регионе и мире и пригласил Вьетнам присоединиться к Международному альянсу по устойчивости к засухе, инициированному Испанией и Сенегалом с участием более 30 стран.

Он предложил двум странам продолжать наращивать двустороннее и многостороннее сотрудничество в области цифровой трансформации и возобновляемых источников энергии.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь пригласил премьер-министра Педро Санчеса Кастехона посетить Вьетнам в 2023 году. Премьер-министр Педро Санчес Кастехон также пригласил премьер-министра Фам Минь Чиня посетить Испанию в подходящее время.

Два лидера с удовольствием приняли приглашения, и визиты будут организованы по дипломатическим каналам.

ВИА/ИЖВ

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