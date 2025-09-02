НОВОСТИ
Премьер-министр Вьетнама встретился с высшим руководством Лаоса на полях саммита ШОС
Поздравив Лаос с достижениями в поддержании макроэкономической стабильности и сдерживании инфляции, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил уверенность в том, что под надежным руководством НРПЛ во главе с Тонглуном Сисулитом Лаос продолжит добиваться значительных успехов в выполнении резолюций 11-го Национального конгресса НРПЛ и в организации 12-го съезда.
В свою очередь, лаосский лидер сказал, что для него большая честь присутствовать на историческом праздновании во Вьетнаме 2 сентября. Он сказал, что 30 августа во Вьентьяне состоялась встреча, посвященная 80-летию национального праздника Вьетнама, с участием большого числа граждан Лаоса. Он подтвердил, что Лаос продолжит сохранять и укреплять тесное сотрудничество с Вьетнамом.
Лидеры двух стран обсудили конкретные области сотрудничества, договорившись ускорить реализацию результатов недавних визитов на высоком уровне, урегулировать незавершенные проекты и разработать преференциальную политику для стимулирования трансграничной торговли.
Они также договорились расширить тарифные льготы, улучшить взаимодействие инфраструктуры приграничной торговли и укрепить сотрудничество в области разведки полезных ископаемых, информационных технологий, телекоммуникаций и цифровой трансформации.
Обе стороны договорились активизировать обмен мнениями по стратегическим вопросам, представляющим взаимный интерес, и продолжать координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах, особенно в рамках АСЕАН и Организации Объединенных Наций. Они также подчеркнули необходимость максимального использования соответствующих международных ресурсов для социально-экономического развития каждой страны и двустороннего сотрудничества.