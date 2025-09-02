Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Вьетнама встретился с высшим руководством Лаоса на полях саммита ШОС

1 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года в Тяньцзине, Китай, премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с Генеральным секретарем Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ) и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) встретился с Генеральным секретарем Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ) и президентом Лаоса Тонглуном Сисулитом в Тяньцзине, Китай, 1 сентября. Фото: ВИA  
Премьер-министр заявил, что предстоящее присутствие Генерального секретаря НРПЛ и президента Лаоса Тхонглуна Сисулита вместе с высокопоставленной лаосской делегацией на праздновании 80-й годовщины Августовской революции и Национального дня 2 сентября демонстрирует глубокую солидарность и верную дружбу между двумя странами.

Поздравив Лаос с достижениями в поддержании макроэкономической стабильности и сдерживании инфляции, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил уверенность в том, что под надежным руководством НРПЛ во главе с Тонглуном Сисулитом Лаос продолжит добиваться значительных успехов в выполнении резолюций 11-го Национального конгресса НРПЛ и в организации 12-го съезда.

В свою очередь, лаосский лидер сказал, что для него большая честь присутствовать на историческом праздновании во Вьетнаме 2 сентября. Он сказал, что 30 августа во Вьентьяне состоялась встреча, посвященная 80-летию национального праздника Вьетнама, с участием большого числа граждан Лаоса. Он подтвердил, что Лаос продолжит сохранять и укреплять тесное сотрудничество с Вьетнамом.

Лидеры двух стран обсудили конкретные области сотрудничества, договорившись ускорить реализацию результатов недавних визитов на высоком уровне, урегулировать незавершенные проекты и разработать преференциальную политику для стимулирования трансграничной торговли.

Они также договорились расширить тарифные льготы, улучшить взаимодействие инфраструктуры приграничной торговли и укрепить сотрудничество в области разведки полезных ископаемых, информационных технологий, телекоммуникаций и цифровой трансформации.

Обе стороны договорились активизировать обмен мнениями по стратегическим вопросам, представляющим взаимный интерес, и продолжать координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах, особенно в рамках АСЕАН и Организации Объединенных Наций. Они также подчеркнули необходимость максимального использования соответствующих международных ресурсов для социально-экономического развития каждой страны и двустороннего сотрудничества.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным

По сообщению спецкора ВИА, в рамках участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года и рабочего визита в Китай днём 1 сентября в городе Тяньцзинь Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
ПОДРОБНЕЕ

Top