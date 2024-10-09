Премьер-министр Вьетнама встретился с высшим руководителем Лаоса в преддверии саммитов АСЕАН

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, находящийся во Вьентьяне для участия в 44-м и 45-м саммитах АСЕАН, выразил уверенность, что благодаря тщательной и профессиональной подготовке, а также опыту, полученному во время председательства в АСЕАН в 2004 и 2016 годах, Лаос успешно примет саммиты АСЕАН и 45-ю Генеральную Ассамблею Межпарламентской Ассамблеи АСЕАН (AIPA), тем самым внося практический вклад в стабильное и устойчивое развитие и рост региона и повышая свою роль и позиции на международной арене.



Партия, государство и народ Вьетнама всегда придают большое значение и высший приоритет великой дружбе, особой солидарности и всестороннему сотрудничеству с Лаосом, рассматривая это как бесценное достояние, объективное требование, ведущий приоритет, главный выбор и жизненно важный фактор революционных дел в двух странах, который необходимо сохранить для будущих поколений, отметил он.

Премьер-министр пообещал обратиться к министерствам, отраслям и населенным пунктам Вьетнама с просьбой тесно координировать свои действия со своими лаосскими коллегами для надлежащего выполнения соглашений высокого уровня между двумя странами, включая совместное заявление, опубликованное во время государственного визита во Вьетнам генерального секретаря партии, президента государства Лаоса 10-13 сентября.

Лидер принимающей стороны высоко оценил ценную материальную и духовную помощь Вьетнама Лаосу в ликвидации последствий наводнения.

Он также высоко оценил активную поддержку Вьетнамом Лаоса во время председательства в АСЕАН в 2024 году, приписав успех Лаоса в качестве председателя АСЕАН отчасти вкладу Вьетнама.

По их мнению, в ближайшее время обе стороны должны сосредоточиться на эффективной реализации договоров и соглашений о сотрудничестве между двумя странами, особенно на результатах недавней встречи между политическими бюро Вьетнама и Лаоса в Ханое, и на дальнейшем укреплении связей между экономиками Вьетнама и Лаоса, а также между экономиками Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.

Две страны будут часто обмениваться опытом и информацией, поддерживая тесную координацию и взаимную поддержку на международных и региональных форумах, особенно в рамках АСЕАН, ООН и субрегиональных механизмов.

На фоне сложных событий в регионе и мире они подтвердили, что Вьетнам и Лаос будут продолжать укреплять «вечно зеленые и устойчивые» двусторонние отношения и развивать экономическое сотрудничество, все более ориентированное на результат и эффективное, а также политические отношения, чтобы лучше соответствовать интересам и потребностям развития каждой страны в новый период.