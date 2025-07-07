Премьер-министр Вьетнама встретился с ведущим кубинским лидером в кулуарах саммита БРИКС

Обзор встречи. Фото: ВИA



Он также передал Диас-Канелю официальное приглашение от ключевых руководителей Вьетнама посетить Вьетнам и принять участие в праздновании 80-го Национального дня страны (2 сентября 1945 - 2025 гг.). Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал теплые пожелания от генерального секретаря партии То Лама, президента государства Лыонг Кыонга, председателя Национального собрания Чан Тхань Мана и от себя лично генералу Раулю Кастро, Диас-Канелю и другим кубинским лидерам.Он также передал Диас-Канелю официальное приглашение от ключевых руководителей Вьетнама посетить Вьетнам и принять участие в праздновании 80-го Национального дня страны (2 сентября 1945 - 2025 гг.).

Премьер-министр Вьетнама заявил, что он внимательно следит за тем, чтобы вьетнамские министерства, отрасли и предприятия активно реализовывали соглашения высокого уровня, достигнутые во время государственного визита генерального секретаря партии, президента государства То Лама на Кубу в сентябре 2024 года. Среди них - сотрудничество в области продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии, фармацевтики и биотехнологий.



Он подтвердил, что партия, государство и народ Вьетнама последовательно поддерживают Кубу, требуя от США прекратить блокаду и исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.



Со своей стороны, Диас-Канель выразил глубокую признательность за сильную солидарность и ценную поддержку, оказанную партией, правительством, Национальным собранием и народом Вьетнама. Он назвал визит генерального секретаря То Лама в 2024 году исторической вехой, открывающей новую главу в отношениях Кубы и Вьетнама.



Он приветствовал присутствие и эффективную деятельность вьетнамских предприятий на Кубе и подтвердил неизменную приверженность карибской страны созданию благоприятных условий для расширения их деловой и инвестиционной активности, приносящей ощутимую пользу обеим сторонам.



Лидеры двух стран согласились с важностью дальнейшего расширения обменов и встреч делегаций высокого уровня и поддержания регулярных двусторонних механизмов, включая политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран, Межправительственный комитет, теоретические семинары между двумя партиями и диалоги по вопросам оборонной политики, направленные на обеспечение эффективной реализации соглашений о сотрудничестве.



Они пообещали тесно сотрудничать в организации широкого спектра мероприятий в 2025 году в честь 65-й годовщины установления дипломатических отношений (2 декабря 1960 года - 2025 год) и Года вьетнамско-кубинской дружбы. Эти мероприятия призваны рассказать молодым поколениям о прочной солидарности и особой дружбе между двумя странами.



Лидеры двух стран также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, договорившись продолжать тесное сотрудничество на многосторонних площадках, таких как Организация Объединенных Наций, Движение неприсоединения (ДН), сотрудничество Юг-Юг и Форум сотрудничества Восточной Азии и Латинской Америки (FEALAC).



По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь передал Кубе приглашение президента государства Лыонг Кыонга направить делегацию на церемонию подписания Конвенции ООН против киберпреступности, которая состоится в Ханое в октябре 2025 года.





