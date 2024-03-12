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Премьер-министр Вьетнама встретился со спикером парламента Новой Зеландии

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился со спикером парламента Новой Зеландии Джерри Браунли в Веллингтоне 11 марта во второй половине дня (по местному времени) в рамках своего официального визита в южно-тихоокеанскую страну.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (слева) и спикер парламента Новой Зеландии Джерри Браунли на встрече в Веллингтоне 11 марта. Фото: ВИА  
Поздравив Браунли с избранием спикером парламента Новой Зеландии, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил уверенность в том, что страна будет становиться все более процветающей и занимать все более высокое положение в регионе и мире, а парламент Новой Зеландии будет играть в этом важную роль.

Спикер Браунли выразил свое восхищение прогрессом дружбы и сотрудничества в различных областях между двумя странами.

Спикер Новой Зеландии и премьер министр Вьетнама договорились прилагать совместные усилия для достижения новых прорывов в области труда, образования и сотрудничества в области профессиональной подготовки.

Спикер Браунли пообещал содействовать выдаче долгосрочных виз гражданам Вьетнама. Он высоко оценил значительный вклад вьетнамской общины в развитие Новой Зеландии и двусторонних отношений. Он также согласился расширить обмены между людьми и культурное сотрудничество, чтобы помочь укрепить дружбу и связи между народами двух стран.

Премьер Фам Минь Тьинь предложил обеим сторонам продолжать наращивать взаимные визиты, особенно на высоком уровне; создать условия для того, чтобы их фирменные фрукты, включая вьетнамские бананы и маракуйю, а также новозеландские киви и вишню, попали на рынки друг друга; развивать навигацию и авиационное сообщение; активизировать культурные связи и взаимодействие между людьми.

В то же время законодательные органы двух стран должны продолжать играть свою роль в дальнейшем укреплении стратегического партнерства Вьетнама и Новой Зеландии, обмениваться опытом в решении национальных проблем, создании правовых государств и осуществлении высшего контроля, создавать правовую базу для оказания помощи правительствам своих стран, а также совместно работать над реализацией подписанных соглашений о сотрудничестве, рекомендовал он.

Лидеры двух стран договорились содействовать обмену опытом между комитетами парламентов, парламентскими группами дружбы, женщинами-парламентариями и молодыми парламентариями не только в традиционных, но и в новых областях, таких как реагирование на изменение климата, справедливый энергетический переход, цифровая трансформация и цифровая экономика.

На встрече они также затронули некоторые региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Они договорились, что Вьетнам и Новая Зеландия будут поддерживать друг друга в международных организациях, включая Организацию Объединенных Наций, механизмы, возглавляемые АСЕАН, и многосторонние парламентские форумы.

ВИА/ИЖВ

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