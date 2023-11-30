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Премьер-министр Вьетнама встретился со сотрудниками посольства и представителями вьетнамской диаспоры в Турции
Представители вьетнамской диаспоры в Турции выразили радость по поводу выдающегося развития Родины. Они всегда верили не только в светлое будущее страны, но и в развивающиеся дипломатические отношения между Вьетнамом и Турцией.Они выразили надежду, что партия и страна будут проводить более значимую и практичную политику и деятельность, чтобы у них было больше возможностей вносить свой вклад в развитие Родины, а также проводить больше мероприятий по продвижению имиджа и культуры страны в Турции.
Выступая на встрече, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь сообщил, что вьетнамская диаспора за рубежом насчитывает около 6 миллионов человек в более чем 130 странах и территориях, а 600 000 человек из них являются экспертами и интеллектуалами. Он отметил, что роль и положение вьетнамской диаспоры в принимающем обществе продолжают укрепляться. На сегодняшний день вьетнамцы, проживающие за рубежом реализовали 385 инвестиционных проектов во Вьетнаме с общим уставным капиталом более 1,7 миллиарда долларов США и капитальными вложениями в тысячи предприятий в стране.
Оценив рост вьетнамской диаспоры в Турции, премьер-министр Вьетнама заявил, что он обратился к турецким властям с просьбой создать более благоприятные условия для того, чтобы вьетнамская диаспора могла глубоко интегрироваться в страну пребывания, активно способствовать социально-экономическому развитию Турции, а также содействовать сотрудничеству между двумя странами.
На встрече, премьер-министр Вьетнама также проинформировал состояние и перспективы развития вьетнамско-турецких отношений. Он сообщил, что отношения сотрудничества между двумя странами развиваются и укрепляются во многих областях. Стороны регулярно проводят мероприятия по обмену делегациями, активно поддерживают друг друга в международных организациях, оказывают друг другу поддержку в трудностях и невзгодах. Он также подтвердил, что Турция является близким другом и одним из важнейших партнеров Вьетнама в ближневосточном регионе.