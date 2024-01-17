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Премьер-министр выступил с программной речью на политическом диалоге о глобальном видении Вьетнама
Изюминкой ВЭФ в Давосе 2024 стало присутствие на мероприятии выдающегося профессора Клауса Шваба, основателя и исполнительного председателя ВЭФ, а также 100 лидеров и представителей из различных стран, международных организаций, корпораций и предприятий, являющихся членами ВЭФ. Известный комментатор по международным отношениям Томас Фридман из New York Times и автор книги "Плоский мир" взял на себя роль координатора мероприятия.
Профессор Клаус Шваб выразил свое восхищение тем, что впервые поприветствовал премьер-министра Фам Минь Тьиня на встрече ВЭФ в Давосе, назвав Вьетнам не только звездой Восточной Азии, но и страной, находящейся в процессе становления в качестве экономически влиятельного игрока на мировой арене. Он также высоко оценил роль Вьетнама как одного из первопроходцев в развитии зеленой и умной экономики.
Разделяя схожие со Швабом взгляды, Фридман назвал Вьетнам образцовой моделью реформ и развития, получившей международное признание благодаря быстрому и устойчивому экономическому прогрессу. В своей координирующей роли он выразил заинтересованность в изучении опыта Вьетнама, направлений его развития и вклада в процесс решения глобальных проблем.
В своей речи премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул ключевые направления и позицию Вьетнама на протяжении всего процесса государственного строительства и развития, а также великие достижения исторического значения за почти 40 лет реформ.
Опираясь на эти успехи, он изложил пять основных уроков: неуклонное следование по пути социализма, последовательная внешняя политика независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации внешних связей, быть верным другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества; считать народ творцом истории; поддерживать силу великого национального единства; объединять мощь нации с современными силами; поддерживать руководящую роль Коммунистической партии Вьетнама (КПВ).
Основываясь на этих уроках, премьер-министр предложил другим странам два предложения. Он предложил, чтобы они определили ресурсы, исходя из образа мышления, мотивации, основанной на инновациях, и силы, исходящей от людей. Он также подчеркнул роль международной солидарности и многосторонности в решении глобальных проблем.
Второе предложение - поставить в центр внимания людей как главный субъект, самый важный ресурс, движущую силу и конечную цель развития. Соответственно, люди должны быть непосредственно вовлечены в политику и получать от нее пользу.
Отвечая на вопрос Фридмана о позиции Вьетнама в балансировании отношений с крупными державами, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что эта страна является одной из наиболее пострадавших после второй мировой войны, испытывая на себе постоянное воздействие войн, блокад и санкций. Тем не менее, Вьетнам отложил прошлое в сторону, преодолел различия, укрепил сходство и устремился в будущее, чтобы превратить противников в друзей.
Он отметил, что недавние визиты во Вьетнам генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена демонстрируют непоколебимое политическое доверие между страной и двумя ее партнерами, а также ее внешнюю политику независимости и самостоятельности во имя мира, сотрудничества, развития, процветания, многосторонности и диверсификации.
Выделив несколько приоритетных областей для Вьетнама в ближайшем будущем, включая цифровую трансформацию, науку и технологии, искусственный интеллект (ИИ) и зеленый переход, премьер-министр рассматривает их как объективные требования и стратегический выбор.
Говоря о полупроводниковой сфере, он рассказал о стремлении Вьетнама развивать стратегическую инфраструктуру, особенно в области информационных технологий, и раскрыл планы по подготовке 50.000 – 100.000 инженеров в ближайшем будущем.
Говоря об искусственном интеллекте (ИИ), премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил активный подход Вьетнама к использованию его преимуществ и смягчению его негативных аспектов, начиная с создания национальной базы данных, совершенствования политики привлечения инвестиций и повышения эффективности обучения рабочей силы.
Он подчеркнул приверженность правительства Вьетнама дальнейшему развитию трех стратегических прорывов в области институтов, инфраструктуры и человеческих ресурсов, создавая наиболее благоприятные условия для участия иностранных компаний в совместной деятельности, основанной на максимальном взаимном доверии, надежде и решимости. Он выразил пожелание, чтобы бизнес интегрировал производство, потребление, исследования и обучение.
Премьер-министр отметил, что Вьетнам входит в число стран, наиболее сильно пострадавших от изменения климата, подчеркнув свое обязательство достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году на 26-й Конференции сторон по изменению климата ООН (COP26). Вьетнам работает над адаптацией к оползням, засухам и стихийным бедствиям, реализуя инновационную инициативу по выращиванию миллиона гектаров высококачественного риса с низким уровнем выбросов, что соответствует глобальным тенденциям устойчивости и способствует повышению решающей роли Вьетнама в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Послания премьер-министра Фам Минь Тьиня получили высокую оценку делегатов, присутствовавших на сессии диалога. Она проводилась в открытом формате, при непосредственном взаимодействии с ведущим международным комментатором в мире и транслировалась на многих онлайн-медийных платформах, тем самым способствуя мощному и широкому распространению информации о Вьетнаме, его новом статусе, потенциале, положении и авторитете.