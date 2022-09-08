Премьер-министр выступил на Восточном экономическом форуме

Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 7 сентября выступил с заранее записанной речью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который прошел во Владивостоке, Россия.

В своем выступлении глава вьетнамского правительства подчеркнул, что форум, который в нынешнем году проходит под девизом «На пути к многополярному миру», имеет важное значение в условиях, когда мировая экономика и торговля сталкиваются с многочисленными трудностями и вызовами всемирного характера, в первую очередь с серьезным негативным воздействием пандемии новой коронавирусной инфекции. Это требует от нас дальнейшего расширения международного сотрудничества, формирования глобальных подходов, более тесного взаимодействия для определения общих ориентиров, выработки совместных инициатив и планов, которые способствовали бы углублению интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это послужит поддержанию стабильности и развития в этой части мира и в глобальном масштабе, процветанию и благополучию народов. Ведь именно простые люди должны быть центром, субъектом, движущей силой и целью развития.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам последовательно проводит независимую, самостоятельную и многовекторную внешнюю политику, является хорошим другом и надежным партнером всех стран, ответственным членом международного сообщества, неизменно выступает за мир, сотрудничество и развитие. Вьетнам строит независимую, самостоятельную экономику и активно, инициативно и эффективно участвуем в международной интеграции. При этом не намерены приносить в жертву показателям экономического роста социальный прогресс и справедливость.

В настоящее время наряду с эффективным контролем над пандемией коронавируса Вьетнам отдает приоритет поддержанию макроэкономической стабильности, сдерживанию инфляции и обеспечению экономического баланса. Благодаря такому подходу все социально-экономические показатели восстановились и демонстрируют динамичный рост. Достигнуты положительные результаты практически во всех областях. Удалось стабилизировать макроэкономические параметры. В целом идет восстановление внешнеэкономической и инвестиционной деятельности, а также туристической сферы.

По имеющимся оценкам, Вьетнам занимает пятое место из 35 азиатских стран по степени открытости экономики. Нами заключено 15 соглашений о свободной торговле с более, чем 60 государствами и территориями, в том числе с крупнейшими экономиками мира. Кроме того, Вьетнам активно участвует во многих многосторонних инициативах, включая региональные и межрегиональные экономические объединения, тем самым вносит свой вклад в ускорение восстановления народного хозяйства и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Касаясь двусторонних экономических отношений между Вьетнамом и Россией, глава вьетнамского правительства подчеркнул, что Вьетнам придает большое значение отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Он высоко оценивает результаты торгово-экономического сотрудничества между нашими странами за последние годы, особенно в таких сферах, как энергетика и промышленность, в том числе добыча и переработка нефти и газа. Настроены на дальнейшее продвижение двусторонней кооперации в тех областях, в которых стороны обладают преимуществами, а также на максимальное использование преференций, заложенных в Соглашении о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом.

Вместе с тем считаем необходимым изучить возможность доработки и обновления указанного соглашения, приведение его в соотвествие с современными реалиями.

Вьетнам высоко ценит роль Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поддерживает курс России на расширение экономического сотрудничества со странами АТР, в том числе с задействованием богатого потенциала российского Дальнего Востока.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствует углубление стратегического партнерства Россия – АСЕАН и вклад России в деятельность асеаноцентричных механизмов, включая Региональный форум АСЕАН (АРФ) и Восточноазиатский саммит (ВАС), а также других многосторонних площадок, таких, как Форум Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Форум сотрудничества Азия-Европа (АСЕМ).

Будучи активным и ответственным членом АСЕАН, Вьетнам готов выступать связующим звеном в продвижении стратегического партнерства между Россией и Ассоциацией, намерен и впредь содействовать наращиванию взаимодействия между Россией и АСЕАН по всем направлениям, включая экономику и торговлю, а также ускорению подготовки Соглашения о свободной торговле между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом, он подчеркнул.



