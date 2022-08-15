Премьер-министр высоко оценил помощь России в сохранении тела президента Хо Ши Мина

На конференции премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил Орден Труда третьей степени ВИЛАР и вручил Орден Дружбы Торговому представителю Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Харинову Вячеславу Николаевичу. Фото: ВИА

В первой половине дня 14 августа в Ханое Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял участие в конференции по подведению итогов 30 лет непосредственного сотрудничества между Отделом по управлению Мавзолеем Президента Хо Ши Мина и Всероссийским научно-исследовательским институтом лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) (1992-2022 гг.) в долговременном сохранении и абсолютной защите забальзамированного тела Президента Хо Ши Мина.

На мероприятии также присутствовал член Политбюро, Заместитель секретаря Центрального военного комитета, Министр обороны генерал армии Фан Ван Жанг.

На конференции премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил Орден Труда третьей степени ВИЛАР и вручил Орден Дружбы Торговому представителю Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Харинову Вячеславу Николаевичу.

Перед открытием конференции премьер-министр Фам Минь Тьинь, руководители и делегаты посетили Мавзолей Хо Ши Мина и почтили его память.

В первой половине того же дня в здании Правительства Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял делегацию ученых и руководителей ВИЛАР во главе с его Директором, академиком РАН Сидельниковым Николаем Ивановичем.

На приеме от имени Партии, Государства и народа Вьетнама Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил искреннюю благодарность России и российским ученым за их сотрудничество, помощь и поддержку, за консультацию Правительства Вьетнама, непосредственно Отдела по управлению Мавзолеем Президента Хо Ши Мина в выполнении важных политических задач, особенно по долговременному сохранению и абсолютной защите забальзамированного тела Президента Хо Ши Мина.

Глава вьетнамского Правительства предложил ВИЛАР расширить сотрудничество с Вьетнамской академией наук и технологий, вьетнамскими научно-исследовательскими институтами в области лекарственных и ароматических растений и других исследовательских областях, в которых институт имеет сильные стороны, продвигать механизмы тесного, но гибкого и эффективного сотрудничества в соответствии с ситуацией ради взаимной выгоды, что будет способствовать развитию фармацевтической промышленности Вьетнама, улучшению возможностей здравоохранения и защиты здоровья людей.

Директор ВИЛАР Сидельников Николай Иванович подтвердил, что ученые и медицинские специалисты Российской Федерации будут и впредь эффективно и тесно координировать действия и сотрудничать с Отделом по управлению Мавзолеем Президента Хо Ши Мина в деле сохранения забальзамированного тела Президента Хо Ши Мина с высочайшей ответственностью, что будет способствовать постоянному укреплению многолетних отношений традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами и народами двух стран, отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.



