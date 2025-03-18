Премьер-министр высоко оценил динамичную работу партийного комитета Национального собрания

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на мероприятии. Фото: ВИA Среди документов - резолюция ЦК партии № 18-NQ/TW от 25 октября 2017 года о продолжении упорядочения и реорганизации аппарата политической системы для повышения эффективности, а также заключение № 121-KL/TW от 24 января 2024 года о пересмотре выполнения резолюции № 18 в связи с созданием и деятельностью новых партийных организаций; директива Политбюро № 35-CT/TW от 14 июня 2024 года о проведении съездов партии всех уровней в преддверии всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва; заключение № 118-KL/TW от 18 января 2025 года, изменяющее и дополняющее некоторые положения Директивы № 35.

Другими являются резолюция Политбюро № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года о прорывах в социально-экономическом развитии, инновациях и национальной цифровой трансформации; и Заключение Центрального комитета партии № 123-KL/TW от 24 января 2025 года, которое дополняет план социально-экономического развития на 2025 год целевым показателем роста на уровне 8% или выше.



Член Политбюро, секретарь парткома правительства, премьер-министр Фам Минь Тьинь, возглавляющий инспекционную делегацию № 1908 Политбюро и Секретариата ЦК партии, вместе с членом Политбюро, секретарем парткома НС и председателем НС Чан Тхань Маном 17 марта в Ханое провели конференцию, на которой был оглашен проект отчета делегации о проверке выполнения этих документов парткомом НС.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь похвалил партийный комитет НС за его важную роль в преобразовании основных политик партии в практические рамки, обеспечении их практичности и эффективности, а также в преодолении институциональных препятствий.



Заглядывая вперед, глава правительства настоятельно призвал партийный комитет НС и НС продолжить реализацию вышеупомянутых документов, разработав подробные планы и программы и прислушиваясь к отзывам соответствующих сторон.



Он попросил продолжить цифровизацию парламентской деятельности, совершенствование институтов и содействие экономическому развитию для достижения в этом году целевого показателя роста в 8%.



Премьер-министр также подчеркнул важность тщательной подготовки к внесению изменений в Конституцию и усиления верховного надзора для контроля, анализа и оценки деятельности учреждений, организаций и отдельных лиц.



Выступая от имени партийного комитета НС, председатель Чан Тхань Ман пообещал, что партийный комитет НС будет тесно сотрудничать с инспекционной делегацией для завершения работы над отчетом, обеспечивая его точность и глубину.



Партийный комитет НС и НС будут внимательно следить за выполнением документов партии и теснее сотрудничать с партийным комитетом правительства и правительством для устранения препятствий и содействия развитию в соответствии с указаниями Центрального комитета партии, Политбюро и Секретариата.



