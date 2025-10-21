НОВОСТИ
Премьер-министр высоко оценил героические традиции сил ПВО–ВВС
Созданные в 1963 году на основании указа Президента Хо Ши Мина, силы ПВО–ВВС рано добились громких побед, первая из которых — сбитие четырёх американских самолётов 3–4 апреля 1965 года. В 1972 году они одержали легендарную победу — «Ханой — Дьенбьенфу в небе», уничтожив 81 самолёт, в том числе множество B-52, что внесло решающий вклад в подписание Парижского соглашения и прекращение войны.
За годы сопротивления и строительства войска сбили 2 635 самолётов, включая 64 B-52 и 13 F-111; многие коллективы и бойцы были удостоены звания Героя народных вооружённых сил. В мирное время они успешно выполняют задачи по управлению и охране воздушного пространства Родины, всегда готовы к бою и оперативному реагированию на любые ситуации в воздухе.
Выступая на церемонии, премьер-министр Фам Минь Тьинь, от имени руководства партии и государства, выразил признательность и глубокую благодарность поколениям командиров и бойцов сил ПВО–ВВС. Он подчеркнул, что это один из трёх основных родов войск Вьетнамской народной армии, несущий славные традиции — «вышел в бой — значит, победил».
Глава правительства призвал войска продолжать развитие в соответствии с принципом «трёх нет»: не быть беспечными и самонадеянными, не успокаиваться на достигнутых победах и не бояться никакого врага. Одновременно необходимо формировать революционные, стройные, высокоподготовленные и современные силы; обновлять стратегическое мышление, активно внедрять науку, технологии, искусственный интеллект, цифровую трансформацию и модернизацию оборонной промышленности.
Премьер-министр отметил, что 62-летняя славная история является непревзойдённым источником силы, позволяющим силам ПВО–ВВС и далее оставаться «стальным щитом» Родины, олицетворяющим волю, характер и разум вьетнамского народа в новую эпоху.