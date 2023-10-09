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Премьер-министр высоко оценивает инициативы, помогающие Вьетнаму преодолеть пандемию
По данным VGCL, в программу, стартовавшую 1 сентября 2021 г., было включено более 2 млн. инициатив, многие из которых принесли высокую прибыль, составившую 33 трлн. донгов (1,35 млрд. долл. США).
Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что эти инициативы продемонстрировали творческий подход и интеллект вьетнамских трудящихся, позволивший им быстро адаптироваться к условиям жизни и работы в условиях сложного развития пандемии и в новый нормальный период, внеся важный вклад в стабилизацию и восстановление производственно-деловой деятельности предприятий и реализацию политических задач учреждений и подразделений.
Вьетнам пережил незабываемые дни профилактики и борьбы с пандемией, которые были полны боли и потерь, но в то же время чрезвычайно эмоциональны и достойны гордости. По его словам, страна гибко адаптировалась к пандемии, эффективно контролировала ее и наращивала темпы восстановления и развития социально-экономической сферы, что получило высокую оценку международного сообщества.
Однако в предстоящее время, поскольку многие трудности и проблемы сохранятся, необходимо участие всей политической системы, населения и бизнеса для успешной реализации плана социально-экономического развития на 2023 год, программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы и десятилетней стратегии социально-экономического развития на 2021-2030 годы, подчеркнул премьер-министр Фам Минь Тьинь.
На мероприятии глава правительства и руководители министерств, секторов и агентств вручили награды 33 коллективам, 46 авторам и авторским группам с выдающимися инициативами, отобранными в рамках программы.