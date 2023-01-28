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НОВОСТИ

Премьер-министр: Вступаем в новый год с новой энергией

Во второй половине дня 27 января – первый рабочий день после Тэт - премьер-министр Фам Минь Тьинь провел постоянное заседание правительства для оценки ситуации в Тэт и реализации задач после Тэт. На встрече присутствовали вице-премьеры: Ле Минь Кхай, Чан Хонг Ха, Чан Лыу Куанг, министры, руководители министерств, ведомств министерского уровня, ведомств при Правительстве.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на заседании правительства, оценил ситуацию с Лунным Новым годом в 2023 году и реализацией ключевые задачи после Тэт. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
На встрече делегаты оценили, что Лунный Новый год в 2023 году прошел безопасно, экономично, профилактика и контроль заболеваний проведены штатным образом, безопасность пищевых продуктов строго обеспечена. С 20 по 26 января 2023 года случаев пищевых отравлений не было.

Бенефициары социальных политик, малоимущие рабочие и домохозяйства получили помощь на Tэt на общую сумму 9.500 миллиардов донгов.

Обеспечено электроснабжение в период Тэт. Случились небольшие аварии, их быстро устранили.

За 7 дней лунного новогоднего праздника по всей стране произошло 152 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 89 человек погибли и 111 получили ранения.

Усилена работа по обеспечению национальной обороны, политической безопасности, общественного порядка и безопасности, незаконное использование петард уменьшилось, но в некоторых местах все еще имело место.

Завершая встречу, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил министерства, ведомства и местные органы власти срочно приступить к работе, не допустить задержки производственной, коммерческой и иной деятельности, не организовать весенние веселья, которые влияют на рабочее время.

Премьер-министр предложил министерствам, отраслям и местностям сосредоточить внимание на содействии освоению государственного инвестиционного капитала, 3 национальных целевых программ, развертывание строительства Национального центра данных.

Премьер-министр желает и верит, что в новом духе результаты социально-экономического развития в 2023 году будут выше, чем в 2022 году.

ВИА/ИЖВ

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