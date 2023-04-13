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Премьер-министр: встречи для решения трудностей и снятия препятствий — это стиль работы правительства с бизнесом
Анализируя ситуацию в мире, стране, сельском хозяйстве и сельской местности, в том числе с производством, переработкой и экспортом лесной и водной продукции, премьер-министр сказал, что сектор продолжает сталкиваться с переплетенными возможностями и трудностями, но преобладающими проблемами.
Поэтому задача на ближайшее время состоит в том, чтобы устранить трудности и препятствия, особенно с точки зрения рынков, институтов и кредитного капитала для производства, переработки и экспорта лесной и рыбной продукции.
Премьер-министр поручил министерствам, отраслям, местностям, ассоциациям и предприятиям оперативно обрабатывать предложения предприятий, не допуская заморозки в решении выдвинутых предложений, внимательно следить за ситуацией, чтобы активно анализировать, прогнозировать и разрабатывать соответствующие сценарии, оперативные планы и планы реагирования. Пока экспортный рынок временно сужается, министерства и ведомства поддерживают предприятия в освоении и эффективном использовании внутреннего потребительского рынка.
Глава правительства поручил продолжить эффективное выполнение соглашений между Вьетнамом и другими странами для расширения рынка; вести переговоры, способствовать расширению и развитию экспортных рынков древесины и лесоматериалов; решительно идти к снятию «желтой карточки» ЕС в отношении ННН-промысла; строго пресекать действия, которые наносят ущерб имиджу и торговой марке вьетнамской древесины и морепродуктов; публиковать и прозрачно информировать, оперативно распространять политику и информацию о ситуации на рынке экспорта лесной и водной продукции.
Премьер-министр поручил Государственному банку Вьетнама управлять кредитной политикой коммерческих банков для предприятий, отдавая приоритет производству и бизнесу; создать благоприятные условия для доступа предприятий к кредитному капиталу для производства и бизнеса; продолжить реализацию лояльной политики процентной ставки (2%) для предприятий, кооперативов и хозяйств в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства; дать отсрочку по выплате кредита предприятиям морепродуктов.
Вместе с тем премьер-министр подчеркнул: «Предприятиям и ассоциациям необходимо продвигать уверенность в своих силах, опираться на собственных возможностях и преодолевать трудности, чтобы находить новые пути для самоспасения, продвигая производство и бизнес, расширяя рынки сбыта, эффективно реализуя поставленные задачи».