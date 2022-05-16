Премьер-министр встретился с постоянным представительством Вьетнама в ООН

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) вручает сувенир послу Данг Хоанг Жангу, главе постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединенных Наций. Фото: ВИА

Должностные лица и сотрудники вьетнамских представительств должны быть в курсе глобальных проблем, таких как реагирование на пандемию, истощение ресурсов, старение населения и изменение климата, чтобы выполнять свои задачи. Об этом заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь 15 мая (по американскому времени).

Он сделал свое заявление во время рабочей встречи с постоянным представительством Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН) в рамках своей поездки в США.

По словам премьер-министра, эти вышеупомянутые вопросы требуют глобального подхода, призывающего к сотрудничеству стран и многосторонности, важнейшим механизмом которой является ООН.

В то же время представительсто должно строго следовать внешней политике независимости, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних связей.

По словам премьер-министра, важно иметь глубокие знания о роли ООН и роли Вьетнама в ООН. Он попросил представительство продолжить дальнейший анализ опыта страны в течение двух сроков пребывания в качестве непостоянного члена в Совете Безопасности ООН.

Он также потребовал от представительства уделять больше внимания стратегическим исследованиям, чтобы своевременно давать политические консультации Партии и Государству при появлении новых событий в мировой обстановке.

Глава правительства попросил представительство позаботиться о вьетнамской общине, особенно об интеллигенции и студентах, чтобы они могли внести больший вклад в страну и в практические и эффективные отношения между Вьетнамом и США.

На встрече Данг Хоанг Жанг, глава постоянного представительства Вьетнама при ООН, проинформировал главу правительства о работе представительства и особо отметил выдающиеся достижения в отношениях между Вьетнамом и ООН за последние 45 лет с момента вступления страны в крупнейшую в мире международную организацию.