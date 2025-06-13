Премьер-министр встретился с наследной принцессой Швеции, ее супругой

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга Ле Тхи Бить Чан и наследная принцесса Швеции Виктория. Фото: ВИA

Наследная принцесса выразила глубокую признательность за традиционную дружбу между двумя народами и поделилась своими глубокими впечатлениями о своем визите во Вьетнам в 2019 году, высоко оценив дружелюбие вьетнамского народа и замечательную культуру и кухню страны. Королевская чета выразила желание в ближайшее время вернуться во Вьетнам, чтобы исследовать сельские регионы страны и ощутить больше ее аутентичного характера.



Высоко оценивая социально-экономическое развитие Вьетнама, принцесса Виктория подчеркнула, что Вьетнам входит в число очень немногих стран мира, которые поддерживают высокие темпы экономического роста в условиях нынешних глобальных вызовов.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь, в свою очередь, передал супругам поздравления от генерального секретаря партии То Лама, президента государства Лыонг Кыонга и председателя Национального собрания Чан Тхань Мана, а также приглашение посетить Вьетнам в октябре по случаю подписания Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности в Ханое.



Партия, правительство и народ Вьетнама всегда помнят о чистой и искренней поддержке со стороны королевской семьи и народа Швеции во время борьбы за национальное освобождение и воссоединение страны в 1960-х годах и нынешних усилиях по развитию страны, отметил премьер-министр Фам Минь Тьинь.



Он также вспомнил образ тогдашнего премьер-министра Улофа Пальме, возглавляющего протесты в Стокгольме в знак солидарности с вьетнамским народом, - жест, глубоко запечатленный в национальной памяти. Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил искреннюю признательность за недавний подарок Швеции Вьетнаму - документальный фильм режиссера Бо Олена, запечатлевший яркую атмосферу в Стокгольме 30 апреля 1975 года, когда шведские граждане вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу вьетнамского народа.



Глава вьетнамского правительства привел в пример давние символы двусторонней дружбы, такие как бумажная фабрика Байбанг, Вьетнамская национальная детская больница и больница Уонгби, которые нашли эмоциональный отклик у многих поколений вьетнамцев, добавив, что оба народа укрепили свои связи благодаря интеллектуально–культурным ценностям.



Стороны выразили удовлетворение позитивным развитием двусторонних связей во всех областях, особенно после визита королевской четы во Вьетнам, а также постоянным укреплением политико-дипломатических отношений. Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил шведской королевской семье продолжать расширять обмены на всех уровнях, одновременно способствуя развитию местных партнерств и народной дипломатии, чтобы заложить основу для расширения сотрудничества в других областях.



Признавая поддержку кронпринцессы в таких глобальных вопросах, как изменение климата, сокращение бедности и защита детей, премьер-министр Фам МиньТьинь поделился стремлением Вьетнама стать развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году, уделяя особое внимание социальному обеспечению, процветанию и всестороннему развитию детей.



Принцесса Виктория выразила надежду на расширение экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами в ближайшее время, отметив огромный потенциал для дальнейшего развития.

Обе стороны согласились с важностью расширения культурного сотрудничества, включая музыкальные обмены и культурные мероприятия, для содействия взаимопониманию и укрепления контактов между людьми.



