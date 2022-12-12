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Премьер-министр встретился с мэром Амстердама
Премьер-министр сказал, что его визит в европейскую страну направлен на повышение уровня отношений между двумя странами, в том числе сотрудничества с Амстердамом, особенно в контексте того, что в 2023 году две страны будут отмечать 50-летие установления дипломатических отношений.
Он высоко оценил хорошую дружбу и сотрудничество между Ханоем и Амстердамом, заявив, что средняя школа Ханой-Амстердам для одаренных является символом дружбы между двумя городами.
Тьинь выразил свое впечатление достижениями Амстердама в развитии экономики, культуры и образования, а также в решении городских экологических проблем.
Он предложил властям Амстердама развивать сотрудничество с населенными пунктами Вьетнама, особенно с Ханоем и Хошимином, уделяя особое внимание областям инвестиций, защиты окружающей среды, экономики замкнутого цикла, городского планирования, народной дипломатии и туризма.
В контексте того, что Вьетнам и Нидерланды вступают в новый этап развития, основанный на духе взаимовыгодного сотрудничества, Амстердаму и вьетнамским населенным пунктам необходимо создать новые рамки сотрудничества для дальнейшего развития двусторонних отношений более практичным и эффективным образом.
Со своей стороны, Халсема отметила, что, по ее мнению, визит премьер-министра Тьиня открывает более эффективный период развития отношений между двумя странами, а также между Амстердамом и вьетнамскими регионами.
По ее словам, в последнее время Амстердам и Ханой сотрудничают во многих проектах практического сотрудничества, добавив, что Амстердам желает расширить сотрудничество с Ханоем в областях, в которых Амстердам имеет сильные стороны, таких как преобразование энергии, решение проблем отходов и наводнений в городах, городское планирование в направлении «умного» и устойчивого развития.
Она выразила обеспокоенность проблемами, связанными с изменением климата, в том числе повышением уровня моря, с которыми сталкиваются населенные пункты в дельте Меконга, подтвердив свою готовность сотрудничать и делиться опытом с Вьетнамом в этих областях.
Мэр Халсема выразила желание посетить Вьетнам по приглашению премьер-министра Тьиня и заявила, что готова принять руководителей Ханоя и Хошимина в Амстердаме для обсуждения конкретных проектов сотрудничества.
По этому случаю премьер-министр Тьинь принял ряд руководителей голландского бизнеса.