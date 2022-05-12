Премьер-министр встретился с камбоджийским коллегой в США

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился со своим камбоджийским коллегой Хун Сеном. (Фото: ВИА)

11 мая (по местному времени) премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился со своим камбоджийским коллегой Хун Сеном по случаю участия в специальном саммите АСЕАН-США и его рабочего визита в США и штаб-квартиру Организации Объединенных Наций.

В ходе встречи глава вьетнамского правительства высоко оценил роль и вклад Камбоджи в качестве председателя АСЕАН, в том числе содействие реализации Консенсуса АСЕАН из пяти пунктов по ситуации в Мьянме.

Премьер-министр Вьетрама также поздравил Камбоджу с положительными результатами, достигнутыми в борьбе с пандемией COVID-19 и полном открытии экономики, выразив уверенность в том, что Камбоджа успешно организует местные выборы в начале июня, а также выборы в Национальное собрание в 2023 году.

Со своей стороны, премьер-министр Камбоджи Хун Сен высоко оценил достижения Вьетнама в реагировании на COVID-19, социально-экономическом восстановлении и развитии, заявив, что, по его мнению, правительство и народ Вьетнама продолжат добиваться еще больших успехов в своей политики Доймой (обновление) и международной интеграции.

Камбоджийский лидер также поблагодарил Вьетнам за поддержку Камбоджи в качестве председателя АСЕАН в 2022 году. Обе стороны выразили удовлетворение позитивными сдвигами в двустороннем сотрудничестве в последнее время, особенно проведением встреч и обменом делегациями на высоком уровне, а также механизмами сотрудничества по всем каналам.

Двусторонняя торговля сохранила положительную динамику роста, достигнув 3,37 млрд. долл. США в первом квартале 2022 года, что на 24,9% больше, чем в прошлом году.

В целях дальнейшего продвижения «добрососедства, традиционной дружбы и всестороннего, устойчивого и долгосрочного сотрудничества» между двумя странами в ближайшее время, два премьер-министра договорились содействовать обмену делегациями высокого уровня во время празднования Года дружбы Вьетнам-Камбоджа, Камбоджа-Вьетнам 2022 и совместно организовать содержательные мероприятия по празднованию 55-летия двусторонних дипломатических отношений (24 июня 1967г.-24 июня 2022 г.).

Обе стороны приложат усилия для поддержания развития торговли и инвестиций; продвигать туризм, эффективно использовать систему пограничных пунктов пропуска для облегчения торговли и народной дипломатии, поддержать достижение демаркации и разметки примерно на 84% сухопутной границы и продолжить работу на оставшихся 16%, и совместно построить границу мира и дружбы между двумя странами.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь также поблагодарил и пожелал, чтобы правительство Камбоджи и впредь уделяло внимание камбоджийцам вьетнамского происхождения и создавало условия для укрепления их правового статуса и стабилизации их жизни в Камбодже.

По этому случаю глава вьетнамского правительства почтительно передал премьер-министру Хун Сену и другим высшим руководителям Камбоджи приветствия Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, президента страны Нгуен Суан Фука и председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Премьер-министр Хун Сен выразил искреннюю благодарность и пригласил премьер-министра Фам Минь Тьиня посетить Камбоджу с официальным визитом.



