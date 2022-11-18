Премьер-министр встретился с избирателями в Кантхо

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие во встрече с избирателями в городе Кантхо. (Фото: ВИА)

Местные избиратели выразили доверие указаниям и руководству Партии, Национального собрания и правительства, которые способствовали ускорению социально-экономического подъема и развития, борьбе с коррупцией и другими негативными явлениями.

Вызывают озабоченность кадровые вопросы, нехватка лекарств и медицинского оборудования.

Избиратели предложили запустить больше проектов социального жилья для малообеспеченных, построить больше скоростных автомагистралей, продвигать энергию ветра и искать решения проблемы от изменения климата в дельте Меконга и, в частности, в Кантхо.

Премьер-министр предоставил более подробную информацию о четвертой сессии НС с 20 октября по 15 ноября и проинформировал их о социально-экономической ситуации в 2022 году, а также о задачах и решениях на 2023 год и последующие годы.

Он отметил, что, несмотря на множество вызовов, в социально-экономической ситуации отмечены заметные достижения, ожидается выполнение 14 из 15 задач, поставленных на весь год. Он также отметил достижения в культурной и социальной сфере, институциональном строительстве, национальной обороне и безопасности и внешних связях.

Учитывая это, НС приняло решения и постановления, в которых говорится, что необходимо приложить больше усилий для поддержания макроэкономической стабильности, контроля над инфляцией, стимулирования роста и обеспечения основных экономических балансов, сказал Фам Минь Тьинь.

Глава правительства указал на другие задачи и решения на 2023 год, такие как улучшение бизнес-среды, усиление борьбы с коррупцией и другими негативными явлениями.

Премьер-министр напрямую разъяснил вопросы и опасения избирателей, касающиеся управления киберпространством, увольнения многих медицинских работников, нехватки медицинского оборудования, учебников, жилья для малообеспеченных и борьбы с коррупцией.

Лидер попросил министерства и ведомства продолжить сбор мнений избирателей.



