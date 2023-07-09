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Премьер-министр встретился с избирателями в городе Кантхо
В последнее время в дельте Меконга было развернуто строительство многих инфраструктурных объектов, открывающих новые пространства и возможности для развития всего региона, включая город Кантхо.
Избиратели высоко оценили усилия правительства, премьер-министра и депутата НС от Кантхо по реагированию на запросы и мнения избирателей.
Выступая на встрече, премьер-министр отметил ряд итогов пятой сессии НС и социально-экономическую ситуацию в первом полугодии текущего года.
Он сказал, что в условиях сложной внутренней и мировой ситуации Вьетнаму удалось сохранить социально-экономическое развитие с обеспечением макроэкономики, контролируемой инфляцией, положительным ростом, хорошо управляемым государственным долгом и восстановлением импортно-экспортной деятельности.
Между тем, улучшились условия жизни людей, наряду со стабильной социально-политической безопасностью, сказал он, добавив, что усилилась ситуация с борьбой с коррупцией, углубилась международная интеграция страны.
Однако он подчеркнул, что впереди много трудностей и проблем, добавив, что правительство поручило министерствам, секторам и местным органам внедрять решения социально-экономического развития, сосредоточив внимание на устранении трудностей для производства и предпринимательской деятельности параллельно с обеспечением макроэкономической стабильности и улучшением условий жизни людей.
Что касается Кантхо, то глава правительства подчеркнул необходимость скорейшего завершения планирования, ускорения государственных инвестиций и административной реформы, ускорения реализации проектов в области промышленности, строительства, недвижимости и торговли, а также разработки мер по поддержке местных фирм и рабочих.
По его словам, Кантхо следует сосредоточиться на завершении своей системы социально-экономической инфраструктуры и подготовить необходимые условия, чтобы стать новым стимулом роста страны.
Премьер-министр также ответил на вопросы местных избирателей по различным вопросам, включая мошенничество в киберпространстве, медицинское страхование, решение проблемы нехватки лекарств и медицинского оборудования, политика стабилизации цен на товары, особенно бензин и удобрения, меры по расширению рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и способы продвижения развития логистики в Кантхо и во всем регионе, среди прочего.
Он принял во внимание озабоченности избирателей по поводу развития человеческих ресурсов для сельскохозяйственного сектора, направления развития сельского хозяйства в районе дельты Меконга, и расширение рынка сельскохозяйственной продукции.