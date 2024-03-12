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НОВОСТИ

Премьер-министр встретился с генерал-губернатором Новой Зеландии

11 марта (по местному времени) в Веллингтоне премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с генерал-губернатором Новой Зеландии Дамой Синди Киро в рамках своего официального визита в Новую Зеландию.
  На встрече премьер-министра Фам Минь Тьинь с генерал-губернатором Новой Зеландии Дам Синди Киро. Фото: ВИА  
Генерал-губернатор отметила важность визита премьер-министра, поскольку в 2025 году обе страны будут отмечать 50-летие двусторонних дипломатических отношений, и выразила уверенность, что оно пройдет успешно, способствуя укреплению вьетнамско-новозеландского стратегического партнерства.

Киро также высоко оценила важную роль и положение Вьетнама в регионе, особенно в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), подтвердив, что Новая Зеландия всегда рассматривает Вьетнам в качестве важнейшего партнера в регионе.

Премьер-министр передал генерал-губернатору приветствия от генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга и других высокопоставленных руководителей Вьетнама.

Информируя Киро об итогах переговоров со своим новозеландским коллегой Кристофером Лаксоном, состоявшихся ранее в тот же день, Фам Минь Тьинь отметил, что двусторонние отношения интенсивно, широко и содержательно развиваются на протяжении последних почти пяти десятилетий, особенно после установления стратегического партнерства в 2020 году.

У обеих сторон еще много возможностей для укрепления стратегического партнерства во имя своих народов, а также во имя мира, стабильности и развития в регионе, продолжил он.

Синди Киро и Фам Минь Тьинь договорились укреплять и углублять отношения во всех сферах, активизировать обмен между людьми, повышать роль ассоциаций дружбы двух стран и решать вопрос о возобновление прямого авиасообщения.

Фим Минь Тьинь сделал акцент на шести основных направлениях сотрудничества, а именно: обмен высокопоставленными делегациями и реализация механизмов двустороннего сотрудничества; торговляи инвестиции; образование и подготовка кадров; «зеленая» экономика, устойчивое развитие и защита окружающей среды; культурный обмен; трудовые ресурсы.

Премьер-министр предложил Новой Зеландии и в дальнейшем содействовать тому, чтобы вьетнамская община жила и училась в стране, и служила мостом между двумя странами.

Киро подтвердила свою поддержку вьетнамской диаспоры и высоко оценила ее вклад в развитие Новой Зеландии.

Стороны также договорились поддерживать тесную координацию и взаимную поддержку на региональных и международных форумах.

ВИА/ИЖВ

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