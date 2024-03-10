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Премьер-министр встретился с вьетнамскими учеными и деловыми кругами Новой Зеландии в Новой Зеландии
Они предложили правительству Вьетнама создать подходящие механизмы и методы, позволяющие вьетнамцам, проживающим за рубежом, участвовать в отечественных инкубаторах и наоборот, поддерживая при этом развитие глобальной сети вьетнамских ученых, в том числе в Новой Зеландии.
Они также предложили Вьетнаму вновь открыть воздушные маршруты в Новую Зеландию и освободить визы для облегчения поездок вьетнамских интеллектуалов из Новой Зеландии во Вьетнам для сотрудничества.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил их предложения и поручил соответствующим ведомствам рассмотреть меры по расширению связей с вьетнамской интеллигенцией за рубежом.
Отметив, что у научно-технического сотрудничества между Вьетнамом и Новой Зеландией есть большие возможности для расширения, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил VietTech NZ играть более активную роль в налаживании связей между технологическим сообществом Вьетнама и Новой Зеландии, а также укрепить их связь с Глобальным форумом молодых интеллектуалов Вьетнама, чтобы внести более эффективный вклад в развитие Вьетнама.
Он также попросил группу принять участие в совместных исследованиях и совместной деятельности в области науки и технологий, цифровой трансформации, сельского хозяйства, реагирования на изменение климата, биологии, здравоохранения и т.д. с вьетнамскими партнерами.
В тот же день премьер-министр принял профессора Нила Куигли, вице-канцлера Университета Вайкато и председателя Резервного банка Новой Зеландии.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил тесное сотрудничество Университета Вайкато с Министерством образования и профессиональной подготовки Вьетнама и совместные программы с вьетнамскими университетами.
Он предложил университету расширить сотрудничество с Вьетнамом в области развития человеческих ресурсов посредством таких мероприятий, как открытие дополнительных филиалов во Вьетнаме, предоставление стипендий, обмен преподавателями и учебными программами.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также попросил профессора Куигли, занимающего пост председателя Резервного банка Новой Зеландии, поддержать сотрудничество и обмен опытом с Вьетнамом в построении макрополитики в области регулирования процентной ставки и иностранной валюты, кредитования и банковского дела, а также дать советы Вьетнаму в стремлении стать финансовым центром в Юго-Восточной Азии.
Профессор Куигли поддержал предложение премьер-министра Вьетнама, заявив, что высоко оценивает макроэкономическое управление, денежно-кредитную политику и меры по борьбе с инфляцией во Вьетнаме.
По этому случаю Университет Вайкато и несколько вьетнамских университетов обменялись четырьмя соглашениями о сотрудничестве, а министр образования и профессиональной подготовки Нгуен Ким Шон вручил профессору Кигли знак отличия "За дело образования Вьетнама".
10 марта премьер-министр Фам Минь Тьинь также организовал прием для исполнительного директора Деловой палаты Окленда Саймона Бриджеса и руководителей нескольких новозеландских компаний, в ходе которого он призвал бизнес-сообщество к решимости и усилиям по увеличению двустороннего товарооборота до 2 миллиардов долларов США.
Он подтвердил, что области, в которых заинтересованы новозеландские фирмы во Вьетнаме, имеют большой потенциал и соответствуют приоритетам Вьетнама, призвав новозеландские фирмы продолжать работать с вьетнамскими министерствами и ведомствами над конкретными проектами.
Представители бизнеса Новой Зеландии обратились к правительству Вьетнама с просьбой продолжать создавать благоприятные условия для инвестиций и деловой активности во Вьетнаме, сославшись на некоторые области, такие как возобновляемые источники энергии, недвижимость, авиация и торговля фруктами и овощами.