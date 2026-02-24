Премьер-министр встретился с выдающимися деятелями культуры, журналистами и спортсменами по случаю Нового года 2026

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил с Новым годом и провёл рабочую встречу с Министерством культуры, спорта и туризма. (Фото: ВИА)

На встрече, прошедшей в радостной атмосфере первых дней весны года Бинь Нго 2026 - первого года реализации резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда, руководство Министерства культуры, спорта и туризма, а также деятели культуры, интеллигенции, представители искусства, журналисты, корреспонденты, спортсмены и тренеры выразили уверенность и решимость внести вклад в формирование передовой вьетнамской культуры, насыщенной национальной самобытностью, чтобы культура стала внутренней движущей силой устойчивого развития общества и одновременно способствовала распространению ценностей Вьетнама на международной арене.

Выступая на встрече, Премьер-министр Фам Минь Тьинь от имени руководства Партии и государства, а также Генерального секретаря То Лама передал всем делегатам тёплые приветствия и наилучшие поздравления.

Подводя итоги положительных, всесторонних и значимых результатов 2025 года и всего срока XIII съезда Партии, в том числе вклада отрасли культуры, спорта и туризма, Премьер-министр отметил пять ключевых достижений отрасли. В частности, культурные мероприятия и фестивали организуются и управляются в соответствии с нормативами, отражая героические историческо-культурные традиции нации и ориентируясь на интересы народа; информационно-коммуникационная деятельность действует эффективно, создавая радостную атмосферу, укрепляя доверие населения и обеспечивая социальную стабильность; физическая культура и спорт развиваются всесторонне и результативно, удовлетворяя потребности населения в оздоровлении и досуге; по всей стране широко проводятся многочисленные яркие культурно-художественные программы, повышающие духовную жизнь народа и продвигающие образ Вьетнама в мире; туристическая отрасль восстановилась, создав импульс, потенциал и позиции для быстрого и устойчивого развития.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь с руководителями, государственными служащими и работниками Министерства культуры, спорта и туризма. (Фото: ВИА)

Подчеркнув особую значимость 2026 года, Премьер-министр потребовал от всей отрасли культуры, спорта и туризма строго реализовывать резолюцию XIV съезда Партии; совместно с министерствами, ведомствами, уровнями власти и местностями эффективно выполнять профильные резолюции Политбюро, включая резолюцию № 80 Политбюро о развитии вьетнамской культуры.

Премьер-министр предложил Министерству культуры, спорта и туризма продолжить устранение институциональных «узких мест»; уделять внимание формированию механизмов и политики; повышать образовательный уровень населения, готовить кадровые ресурсы и воспитывать таланты; сосредоточиться на реализации Национальной целевой программы по культуре на период 2025–2035 годов, включая развитие культурных и развлекательных индустрий.

По словам Премьер-министра, необходимо развивать инфраструктуру и культурные учреждения, формировать инструменты измерения и оценки; создавать равные возможности для выявления и поддержки талантов в сфере культуры, спорта и туризма; реализовывать ряд приоритетных задач, способных придать импульс и обеспечить эффективное выполнение стратегий развития отрасли культуры и индустрии развлечений; совершенствовать культурную инфраструктуру с приоритетом для объектов национального масштаба с поэтапным выходом на международный уровень.

Премьер-министр особо подчеркнул необходимость прорыва в развитии спорта Вьетнама, уделяя внимание гармоничному развитию массового и спорта высших достижений, целевому и приоритетному инвестированию, активному применению науки, технологий и спортивной медицины, а также развитию материально-технической базы для подготовки и соревнований; одновременно развернуть движение «каждому гражданину - по одному виду спорта», рассматривая здоровье населения как основу развития страны.

Отметив необходимость реструктуризации, повышения качества и конкурентоспособности, Премьер-министр подчеркнул, что туризм должен реально стать ключевой отраслью экономики, поставив цель на 2026 год - принять 25 млн иностранных туристов и обслужить 150 млн внутренних туристов.

Премьер-министр предложил активизировать применение науки и технологий, инноваций, цифровой и «зелёной» трансформации в отрасли культуры, спорта и туризма; тщательно подготовить и успешно провести важные политические и культурные события страны в 2026 году; продолжить упорядочение и оптимизацию организационного аппарата, обеспечивая его «компактность, эффективность и результативность»; внедрить механизмы мониторинга, отчётности и оценки по ключевым показателям эффективности (КПЭ), обеспечивая практичность, открытость, прозрачность и конкретность.

Премьер-министр выразил надежду, что отрасль культуры, спорта и туризма продолжит развивать достигнутые результаты, решительно обновляться, мыслить стратегически и действовать масштабно, преодолевать трудности и вызовы и успешно выполнять поставленные задачи; при этом культурная и развлекательная индустрии, а также туризм совершат прорыв, став новым драйвером роста и по-настоящему мощной и устойчивой ключевой отраслью экономики страны.