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Премьер-министр встретился в Токио с бывшим специальным послом Вьетнама в Японии, председателем JBIC

18 декабря в Токио премьер-министр Фам Минь Тьинь устроил отдельные приемы для бывшего специального посла Вьетнама в Японии Суги Риотаро и председателя совета директоров Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Маэда Тадаси в рамках своей поездки в Японию для участия в юбилейном саммите, посвященном 50-летию дружбы и сотрудничества между АСЕАН и Японией, и проведения двусторонних мероприятиях.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и бывший специальный посол Вьетнама в Японии Суги Риотаро. Фото: ВИA  
Отметив прогресс в отношениях Вьетнама и Японии с момента установления двусторонних дипломатических связей 50 лет назад, премьер-министр поблагодарил Суги Риотаро за его чувства и вклад в отношения, способствующие созданию прочного фундамента для укрепления тесной и устойчивой дружбы между народами двух стран.

Фам Минь Тьинь подчеркнул успех многих мероприятий по обмену в новых областях, проведенных при координации Суги Риотаро, таких как вьетнамско-японская программа обмена боевыми искусствами в рамках официального визита в Японию президента Во Ван Тхыонга и вьетнамско-японская программа обмена произведениями искусства, состоявшаяся в начале этого месяца в Ханое, и подтвердил, что такие мероприятия способствуют укреплению взаимопонимания и тесных связей между двумя народами.

Он предложил бывшему послу выдвигать больше инициатив и проводить больше практических мероприятий, чтобы внести вклад во вьетнамско-японское всеобъемлющее стратегическое партнерство, особенно в области культурных и межличностных обменов, а также гуманитарной помощи обездоленным вьетнамским детям.

Суги Риотаро пообещал приложить больше усилий для содействия развитию двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, включая координацию с Министерством здравоохранения Вьетнама в области общественного здравоохранения.

На приеме в честь Маэды Тадаси, который также является специальным советником Кабинета министров Японии, Фам Минь Тьинь поблагодарил председателя JBIC и сам банк за их сотрудничество и участие в политических диалогах с министерствами и ведомствами Вьетнама, а также за их усилия по продвижению японских инвестиций во Вьетнам, особенно в инфраструктуру и энергетику.

Высоко оценив инициативу премьер-министра Японии Кисиды Фумио по созданию Азиатского сообщества с нулевыми выбросами (AZEC), Фам Минь Тьинь призвал Маэду Тадаси поддержать реализацию таких механизмов, как Партнерство справедливого энергетического перехода (JETP) и AZEC с Вьетнамом, и помочь вьетнамским предприятиям более глубоко участвовать в глобальной цепочке создания стоимости.

Он предложил JBIC продолжить участие в реструктуризации ООО "Нефтеперерабатывающий завод и нефтехимия Нгишон", особенно в реструктуризации кредитов с более низкими процентными ставками.

Находясь в Японии, премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Японии Кисида договорились о создании совместной координационной группы между правительствами двух стран для продвижения ряда экономических проектов, включая ООО "Нефтеперерабатывающий завод и нефтехимия Нгишон".

ВИА/ИЖВ

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