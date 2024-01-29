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Премьер-министр вручил подарки на Тэт семьям льготной политики в провинции Тханьхоа
Он попросил власти и общественно-политические организации Тханьхоа продолжать выполнять руководящие принципы, политику и законы партии и государства, а также улучшить работу по социальному обеспечению.
По его словам, люди должны быть мотивированы к активному участию в социально-экономическом и культурном развитии, национальной обороне и безопасности, а также социальном обеспечении, попросив местность оптимизировать свой уникальный потенциал и преимущества, особенно население, которое занимает третье место в стране после Ханоя и Хошимина.
Премьер-министр также попросил местные власти и жителей поддержать компетентные силы в завершении строительства линии электропередачи Куангчать - Фоной, проходящей через Тханьхоа.
Высоко оценив деятельность Тханьхоа в области социального обеспечения, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что в будущем, особенно в период празднования Нового года, необходимо активизировать эту работу, чтобы никто не остался позади.
Политика социального обеспечения должна быть комплексной, всеохватывающей и устойчивой, сказал он, попросив провинцию уделять больше внимания жилью для рабочих и малообеспеченных.
"Все жители должны иметь равный доступ к инфраструктуре, а также к культурным, спортивным, медицинским и образовательным услугам", - подчеркнул он.
Ранее в тот же день премьер-министр и сопровождающие его лица почтили память покойного президента Хо Ши Мина на мемориальной площадке в городе Тханьхоа.
Глава правительства подтвердил, что партия и государство всегда стремятся улучшить духовную и материальную жизнь людей, что находит отражение в реализации национальных целевых программ по сокращению бедности, строительству сельских районов нового типа и социально-экономическому развитию районов проживания этнических меньшинств и горных районов.
Он попросил власти и общественно-политические организации Тханьхоа продолжать выполнять руководящие принципы, политику и законы партии и государства, а также улучшить работу по социальному обеспечению.
По его словам, люди должны быть мотивированы к активному участию в социально-экономическом и культурном развитии, национальной обороне и безопасности, а также социальном обеспечении, попросив местность оптимизировать свой уникальный потенциал и преимущества, особенно население, которое занимает третье место в стране после Ханоя и Хошимина.
Премьер-министр также попросил местные власти и жителей поддержать компетентные силы в завершении строительства линии электропередачи Куангчать - Фоной, проходящей через Тханьхоа.
Высоко оценив деятельность Тханьхоа в области социального обеспечения, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что в будущем, особенно в период празднования Нового года, необходимо активизировать эту работу, чтобы никто не остался позади.
Политика социального обеспечения должна быть комплексной, всеохватывающей и устойчивой, сказал он, попросив провинцию уделять больше внимания жилью для рабочих и малообеспеченных.
"Все жители должны иметь равный доступ к инфраструктуре, а также к культурным, спортивным, медицинским и образовательным услугам", - подчеркнул он.
Ранее в тот же день премьер-министр и сопровождающие его лица почтили память покойного президента Хо Ши Мина на мемориальной площадке в городе Тханьхоа.