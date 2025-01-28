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Премьер-министр воскурил благовония в память о покойном генеральном секретаре партии Нгуен Фу Чонге

Премьер-министр Фам Минь Тьинь воскурил благовония в память о покойном генеральном секретаре партии Нгуен Фу Чонге в его резиденции в Ханое 27 января вечером по случаю празднования лунного Нового года (Тэт) и 95-й годовщины основания Коммунистической партии Вьетнама (3 февраля 1930 - 2025 гг.).
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь воскурил благовония в память о покойном генеральном секретаре партии Нгуен Фу Чонге в его резиденции вечером 27 января в преддверии Нового года по лунному календарю (Тэт). Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил свое уважение и глубокую признательность за большой вклад и преданность покойного лидера - выдающегося руководителя, яркого примера изучения и следования идеологии, морали и образу жизни президента Хо Ши Мина, стойкого члена коммунистической партии, воплотившего в себе качества, таланты, силу воли и мудрость руководящего поколения Вьетнама периода «Доймой» (Обновления).

На протяжении почти 60 лет своей многогранной и непоколебимой революционной деятельности профессор, доктор, генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг оставил для всей партии, армии и народа ценную систему идеологии и теории революционного пути Вьетнама в новую эпоху.

Его наследие навсегда останется в истории Вьетнама, будет передаваться по наследству и развиваться в процессе обновления, способствуя успешной реализации цели построения мирного, независимого, единого, демократического, процветающего, цивилизованного и счастливого Вьетнама, которой он дорожил, к которой стремился и которой посвятил всю свою жизнь.

В преддверии традиционного лунного Нового года премьер-министр Фам Минь Тьинь пожелал семье покойного генсека в новом году крепкого здоровья, благополучия и процветания.

ИЖВ/ВИА

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