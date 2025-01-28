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Премьер-министр воскурил благовония в память о покойном генеральном секретаре партии Нгуен Фу Чонге
На протяжении почти 60 лет своей многогранной и непоколебимой революционной деятельности профессор, доктор, генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг оставил для всей партии, армии и народа ценную систему идеологии и теории революционного пути Вьетнама в новую эпоху.
Его наследие навсегда останется в истории Вьетнама, будет передаваться по наследству и развиваться в процессе обновления, способствуя успешной реализации цели построения мирного, независимого, единого, демократического, процветающего, цивилизованного и счастливого Вьетнама, которой он дорожил, к которой стремился и которой посвятил всю свою жизнь.
В преддверии традиционного лунного Нового года премьер-министр Фам Минь Тьинь пожелал семье покойного генсека в новом году крепкого здоровья, благополучия и процветания.