Премьер-министр воздал дань памяти павшим бойцам на исторических объектах в провинции Куангчи
Расположенное на холме Бентат вдоль тропы Хо Ши Мина, кладбище является местом вечного покоя 10 263 павших бойцов. Большинство из них - бойцы Корпуса 559, солдаты Чыонгшон, погибшие в годы войны Сопротивления против американских империалистов.
Затем делегация возложила венок и воскурила благовония в национальном историческом комплексе особого значения древней цитадели Куангчи, отдавая дань памяти павшим бойцам, которые сражались и отдали свои жизни в ходе 81-дневной битвы за защиту цитадели и города Куангчи летом 1972 года.
Эта битва стала символом вьетнамского революционного героизма и внесла вклад в успех Парижских мирных переговоров, открыв путь к Генеральному наступлению и восстанию весной 1975 года, которые привели к освобождению Юга и воссоединению страны.
Глава правительства и сопровождавшая его делегация также почтили память у памятного объекта пещеры Тамко на дороге 20 Куеттханг, вспоминая восьмерых бойцов молодежных добровольческих отрядов и представителей других сил, погибших при выполнении задач на этой стратегической транспортной магистрали военного времени.
Пещера Тамко, также известная как Пещера восьми молодежных добровольцев, была частью легендарной тропы Хо Ши Мина, соединявшей Северный Вьетнам с южным фронтом в годы войны. 14 ноября 1972 года, в условиях ожесточенных бомбардировок, восемь молодых добровольцев в возрасте около 20 лет погибли, обеспечивая движение по маршруту к южному фронту.
Сегодня этот памятный объект стал символом благодарности и вьетнамского революционного героизма, храня память о жертвах, принесенных во имя независимости и свободы Родины.