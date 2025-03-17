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Премьер-министр возглавил недавно сформированный руководящий комитет по ключевым железнодорожным проектам
В состав комитета входят руководители ключевых министерств, Ханоя и Хошимина, а также Вьетнамской железнодорожной корпорации.
Согласно решению № 609/QD-TTg, руководящий комитет будет осуществлять надзор за крупными железнодорожными проектами, включая высокоскоростную железную дорогу Север-Юг, ключевые межпровинциальные маршруты, такие как Лаокай-Ханой-Хайфонг, Ханой-Лангшон и Монгкай-Халонг, а также проекты городских железных дорог в Ханое и Ханымей. Комитет также будет иметь право расширять портфель проектов, добавляя ключевые железнодорожные инициативы в список городских железных дорог Ханоя и других городов, если это потребуется для обеспечения эффективного надзора и координации.
В задачи комитета входит консультирование премьер-министра по ключевым политикам и решениям, направленным на ускорение реализации крупных железнодорожных проектов, в частности, развития городских железных дорог в двух крупнейших городах.
Он будет следить за координацией деятельности различных министерств, секторов и местных органов власти, чтобы все инвестиционные и строительные мероприятия соответствовали решениям Национального собрания и правительства.
Министерство строительства будет выполнять функции постоянного органа руководящего комитета, отвечая за разработку оперативных положений, содействие в составлении планов работы, подготовку материалов и отчетов для регулярных и специальных заседаний. Оно также будет консолидировать общую деятельность и выполнять дополнительные задачи по поручению главы комитета.
Финансирование комитета будет осуществляться из государственного бюджета, выделенного в рамках регулярного операционного бюджета Министерства строительства, в соответствии со статьей 19 Решения № 23/2023/QD-TTg, принятого 18 июня 2023 года Премьер-министром.