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Премьер-министр возглавил недавно сформированный руководящий комитет по ключевым железнодорожным проектам

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал решение о создании руководящего комитета по ключевым национальным железнодорожным проектам, главой которого является он сам. Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха является постоянным заместителем главы комитета, а заместитель премьер-министра Хо Дык Фок и министр строительства Чан Хонг Минь занимают должности заместителей главы.

В состав комитета входят руководители ключевых министерств, Ханоя и Хошимина, а также Вьетнамской железнодорожной корпорации.

Согласно решению № 609/QD-TTg, руководящий комитет будет осуществлять надзор за крупными железнодорожными проектами, включая высокоскоростную железную дорогу Север-Юг, ключевые межпровинциальные маршруты, такие как Лаокай-Ханой-Хайфонг, Ханой-Лангшон и Монгкай-Халонг, а также проекты городских железных дорог в Ханое и Ханымей. Комитет также будет иметь право расширять портфель проектов, добавляя ключевые железнодорожные инициативы в список городских железных дорог Ханоя и других городов, если это потребуется для обеспечения эффективного надзора и координации.

В задачи комитета входит консультирование премьер-министра по ключевым политикам и решениям, направленным на ускорение реализации крупных железнодорожных проектов, в частности, развития городских железных дорог в двух крупнейших городах.

Он будет следить за координацией деятельности различных министерств, секторов и местных органов власти, чтобы все инвестиционные и строительные мероприятия соответствовали решениям Национального собрания и правительства.

Министерство строительства будет выполнять функции постоянного органа руководящего комитета, отвечая за разработку оперативных положений, содействие в составлении планов работы, подготовку материалов и отчетов для регулярных и специальных заседаний. Оно также будет консолидировать общую деятельность и выполнять дополнительные задачи по поручению главы комитета.

Финансирование комитета будет осуществляться из государственного бюджета, выделенного в рамках регулярного операционного бюджета Министерства строительства, в соответствии со статьей 19 Решения № 23/2023/QD-TTg, принятого 18 июня 2023 года Премьер-министром.

ВИА/ИЖВ

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Премьер-министр возглавил недавно сформированный руководящий комитет по ключевым железнодорожным проектам

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