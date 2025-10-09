НОВОСТИ
Премьер-министр возглавил конференцию по борьбе с наркотиками до 2030 года
Открывая конференцию, премьер-министр подчеркнул её важное значение для разъяснения, объединения понимания и укрепления политической воли в целях эффективного выполнения программы в духе принципа «шесть чётких пунктов: чёткие люди, чёткие дела, чёткая ответственность, чёткая компетенция, чёткие сроки, чёткие результаты». Он отметил, что борьба с наркотиками всегда находится в центре внимания Партии и Государства и уже принесла положительные результаты, однако всё ещё отстаёт от поставленных целей по предотвращению и искоренению этого зла.
По данным Министерства общественной безопасности, ситуация с незаконным оборотом и перевозкой наркотиков остаётся сложной: количество дел, участников и изъятых веществ продолжает расти. Существует риск превращения Вьетнама в транзитный пункт, наркотики проникают в учебные заведения, а возраст наркозависимых становится всё моложе. Премьер-министр потребовал активизировать борьбу и пресечение этого явления, подчеркнув, что ответственность за данное направление лежит на всей политической системе, а не только на силах Народной общественной безопасности.
Глава Правительства отметил необходимость сосредоточиться на ликвидации очагов распространения, в особенности наркотиков в учебных заведениях, реализуя принцип «трёх сокращений» — сокращения предложения, спроса и вредных последствий. Он подчеркнул, что выполнение Национальной целевой программы по борьбе с наркотиками до 2030 года является неотложной задачей, направленной на всесторонние позитивные изменения и постепенное избавление общества от наркотической зависимости.
Премьер-министр предложил участникам конференции обсудить причины, выработать меры раннего предупреждения, ликвидации наркопреступности, повышения эффективности лечения зависимости и содействия социальной реабилитации зависимых лиц.
Согласно докладу, Правительство приняло Резолюцию № 50/NQ-CP, а Министерство общественной безопасности утвердило программу, включающую девять крупных проектов с общим бюджетом более 22 450 млрд донгов. К 2030 году планируется, что не менее 50 % общин, кварталов и специальных зон будут свободны от наркотиков; 100 % мест, где осуществляется организация, укрывательство, торговля или выращивание растений, содержащих наркотические вещества, будут выявлены и ликвидированы; более 80 % специализированных подразделений получат современное оборудование, что внесёт вклад в построение безопасного и здорового общества.