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Премьер-министр: Борьба с ННН-эксплуатацией морепродуктов на благо страны, народа, и в исполнении международных обязательств
Было отмечено, что хотя борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыболовством добилась многих важных результатов, нарушения не прекратились. Основная причина связывается с осведомлённостью людей. Правительству и функциональным секторам, особенно на низовом уровне, все еще не хватает решимости. Наказание за нарушения не является достаточным сдерживающим фактором. Изменение средств к существованию и методов производства для рыбаков все еще происходит медленно...
Отметив и высоко оценив высказанные мнения, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что борьба с ННН-эксплуатацией активно ведется, однако результаты пока не оправдались, соблюдения закона и реализации мер за нарушения ННН-промысла иногда и в некоторых местах не достаточно строгие, некоторые рыболовные суда и некоторые предприятия демонстрировали признаки нарушения правил ННН...
«Ловля морепродуктов – давний промысел рыбаков. Поэтому изменения способа ловли – не задача за один-два дня. Мы должны настойчиво добиваться изменения", - признал премьер-министр.
Глава правительства подчеркнул, что борьба с ННН-эксплуатацией морепродуктов направлена прежде всего на благо нации и народа. Премьер-министр поручил постоянно повышать осведомленность людей в вопросах правоохранительной деятельности, защиты окружающей среды и устойчивого развития. Наряду с этим нужно создать средства к существованию для людей в направлении увеличения выращивания и переработки и сокращения дикого рыболовства, полностью выполнить рекомендации стран и организаций по добыче морепродуктов, не допускать возникновения новых проблем и прекратить ННН-добычу морепродуктов.
В этом духе премьер-министр поручил компетентным органам организовать пропаганду законов о рыболовстве, особенно правил, направленных против ННН-промысла среди рыбаков, увеличить продолжительность и качество информации и пропаганды внутри страны и за рубежом об усилиях и результатах Вьетнама в борьбе с ННН-промыслом.
По его поручению, Министерство иностранных дел передаст послание, демонстрирующее политическую решимость правительства Вьетнама и укрепит международное сотрудничество в борьбе с ННН промыслом.
Министерство национальной обороны возглавит и координирует свои действия с прибрежными провинциями и городами, а также соответствующими министерствами и ведомствами, чтобы прекратить незаконную ловлю и нарушение вьетнамскими судами иностранных вод. Министерство общественной безопасности в срочном порядке преследует случаи посредничества в организации участия вьетнамских рыболовных судов и рыбаков в незаконной добыче морепродуктов в иностранных водах.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей продолжает организовывать рабочие группы для проверки, стимулирования и руководства населенными пунктами для выполнения задачи по борьбе с ННН-промыслом, встретит Инспекционную группу ЕС.
«Местности должны сотрудничать, быть откровенными, честными, скромными, выслушать рекомендации, чтобы получить наилучшие результаты в ходе проверки ЕС", - напомнил премьер-министр.
Глава правительства поручил народным комитетам прибрежных провинций и городов строго соблюдать правила управления рыболовными судами, завершить регистрацию судов, проверку и выдачу лицензий на рыболовство, обновить данные о рыболовных судах в Национальной базе данных по рыболовству (VNFishbase), контролировать заход и выход рыболовецких судов в/из портов, выпуск добываемой водной продукции, загружаемой и выгружаемой через порт, строго соблюдать правила подтверждения, сертификации и прослеживаемости; строго относиться к организациям и частным лицам, которые намеренно легализуют записи об экспортных поставках на европейский рынок.
Премьер-министр попросил Вьетнамскую ассоциацию экспортеров и производителей морепродуктов (Vasep) и предприятий, занимающихся экспортом морепродуктов продолжать объединять усилия и сопровождать правительство в реализации положений о ННН продуктах, не закупать и переработать морепродукты ННН-происхождения, тесно координировать свои действия с властями в расследовании, проверке и строгом обращении с организациями, отдельными лицами и предприятиями, которые занимаются незаконным бизнесом, легализуют записи, а также поощряют ННН-промыслы.
Премьер-министр призывает людей повышать гражданскую ответственность, жить и работать по конституции и законам, по ответственности и международным обязательствам по защите окружающей среды. Премьер-министр призвал рыбаков не заниматься ННН-эксплуатацией морепродуктов на благо нации, народа, на благо самих рыбаков и международных обязательств.