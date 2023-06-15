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Премьер-министр: бороться с наркотиками и останавливать их как можно раньше, издалека, из места происхождения

Вечером 14 июня премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в программе, посвященной передовым примерам и отвечающей на Месяц действий по предотвращению наркотиков «Стремление к миру», организованный Министерством общественной безопасности в сотрудничестве с Вьетнамским телевидением в Ханое.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил достижения коллективов и отдельных лиц на фронте борьбы с наркотиками. Фото: ВИА  
Выступая на передаче «‎Стремление к миру»‎, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил глубокое сочувствие и благодарность семьям офицеров и солдат за героические примеры, самопожертвование и понесенные ранений на фронте борьбы с наркотиками.

Подчеркнув выдающиеся результаты в области профилактики и борьбы с наркотиками, премьер-министр сказал: В войне с наркотиками так много офицеров и солдат работали не покладая рук днем и ночью прилагают неустанные усилия, не боятся трудностей и лишений; отложили в сторону свою работу, домашние хлопоты и ностальгию родителей и детей, чтобы упорствовать в районах и горячих точках; приняли риск подвергаться серьезным заболеваниям, сталкиваться с опасностью, бескомпромиссно бороться с наркопреступниками. Многие прекрасные примеры были признаны партией, государством, удостоены благородных почестей и наград, в том числе 140 передовых примеров, отмеченных в рамках программы выдающимися достижениями.

Премьер-министр указал на необходимость разнообразить содержание и формы пропаганды и просвещения по вопросам профилактики и борьбы с наркотиками. Акцент делается на пропаганде о последствиях и вреде наркотиков, особенно синтетических, которые «прячутся» в пищевых продуктах. Сосредоточиться на разработке и реализации образовательных программ по профилактике и борьбе с наркотиками для молодежи, школьников и студентов; разработка и осуществление внеклассных и обучающих программ, особенно во время летних каникул, для участия детей в активной деятельности, способствующей предотвращению злоупотребления наркотиками.

«Семья – это ячейка общества. Многие жертвы злоупотребления наркотиками происходят из ситуаций, когда им не хватает внимания и образования со стороны их семей, и ими манипулируют плохие парни. Поэтому семьи должны позаботиться о том, чтобы их дети и младшие братья были подальше от наркотиков», — подчеркнул Премьер-министр. Он заявил, что, по статистике, в мире насчитывается более 275 миллионов человек, употребляющих запрещенные наркотики. В настоящее время в нашей стране насчитывается около 196 000 наркоманов, состоящих на учете.

В программе заместитель министра общественной безопасности генерал-лейтенант Нгуен Зуй Нгок сказал, что этим славным победам и достижениям способствовали активный вклад и жертвы сил по профилактике и борьбе с наркотиками, министерств, ведомств, местных органов и народа, особенно сил Общественной безопасности, Народной Армии, таможни, которые не боялись трудностей и опасностей при выполнении задач. 139 типичных коллективов и отдельных лиц в борьбе с наркотиками, награжденных в рамках Программы, представляют тысячи коллективов и отдельных лиц всех уровней, отраслей по всей стране, которые приложили огромные усилия в этой борьбе.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь от имени руководства Партии и государства вручил Постановление Президента о присвоении звания Героя Народных Вооруженных Сил Департаментам милиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками Ханоя, Хошимина и Лангшона. Премьер-министр Фам Минь Тьинь и генерал То Лам также наградили 75 лиц, представляющими 139 передовых лиц в борьбе с наркотиками.

По статистике, в мире насчитывается более 275 миллионов наркозависимых человек. В настоящее время во Вьетнаме насчитывается около 196.000 подотчетных наркоманов.

ВИА/ИЖВ

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