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Премьер-министр Беларуси прибыл в Ханой, начав свой официальный визит во Вьетнам

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и сопровождающие его лица прибыли в Ханой 6 декабря, начав четырехдневную официальную поездку во Вьетнам.
  Премьер-министр Беларуси Роман Головченко (слева) прибыл в Ханой 6 декабря. Фото: ВИA  
В международном аэропорту Нойбай в Ханое их встретили министр науки и технологий Хиюнь Тхань Дат, заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг, посол Вьетнама в Беларуси Нгуен Ван Нгы и посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков.

Ожидается, что официальный визит Романа Головченко придаст новый импульс укреплению и развитию отношений между Вьетнамом и Беларусью. Во время его визита лидеры обеих сторон проведут обзор двустороннего сотрудничества и обсудят конкретные шаги по укреплению связей в будущем.

Истоки вьетнамско-белорусских отношений выходят из советской эпохи, когда президент Хо Ши Мин посещал Беларусь в 1957 и 1961 годах, что стало значительной вехой в развитии отношений двух стран.

Более трех десятилетий с момента установления дипломатических отношений в 1992 году Вьетнам и Беларусь поддерживают и развивают традиционную дружбу и многогранное сотрудничество с все более высоким уровнем доверия.

Вьетнам и Беларусь сотрудничают во многих областях, от национальной обороны до экономики, торговли, культуры, образования, науки и техники, обменов между людьми и населенными пунктами. Две страны создали прочную правовую базу для развития сотрудничества в различных областях, подписав около 50 соглашений о сотрудничестве, включая международные договоры и соглашения между министерствами и ведомствами. Около 10 вьетнамских провинций установили дружеские отношения и отношения сотрудничества с шестью из семи провинциальных населенных пунктов Беларуси.

По словам посла Вьетнама в Беларуси Нгуен Ван Нгы, на протяжении более 30 лет Вьетнам и Беларусь развивали отношения традиционной дружбы и многопланового сотрудничества с возрастающим доверием. Визиты на высоком уровне создавали основу для укрепления и развития тесных отношений между двумя странами, которые прошли проверку временем.

Посол также выразил желание, чтобы после этого очень значимого визита министерства, отрасли, местности и предприятия двух стран более активно прилагали усилия, искали партнеров и лучше оценивали потенциал друг друга, а также разработали проекты и контракты для реализации потенциала сотрудничества.

ВИА/ИЖВ

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