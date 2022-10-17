НОВОСТИ
Премьер-министр: Банковская система играет роль кровеносных артерий в экономике
Выступая на встрече, губернатор Государственного банка Вьетнама Нгуен Тхи Хонг сказала, что в первые 9 месяцев 2022 года Государственный банк активно и гибко проводил денежно-кредитную политику, тесно координируя ее с фискальной политикой и другими макрополитиками, направленными на восстановление экономики, чтобы быть субъективным с инфляционными рисками, способствуя поддержанию макроэкономической стабильности.
Государственный банк представил правительству для обнародования и реализации политики поддержки процентных ставок на уровне 2% в год через коммерческие банки. К концу сентября 2022 года продажи кредитов с льготной процентной ставкой достигли более 15 млрд. донгов, непогашенные кредиты с льготной процентной ставкой составили более 13 трлн. донгов, а сумма поддержки клиентов, когда период уплаты процентов закончился, 29 млрд. донгов. ...
Выступая на встрече по случаю Дня предпринимателей Вьетнама, премьер-министр Фам Минь Тьинь от имени правительства признал, высоко оценил усилия и старания всех должностных лиц, государственных служащих, государственных чиновников и сотрудников всей банковской отрасли. «Результаты, достигнутые банковской отраслью, очень положительные, они вносят важный вклад в общие достижения страны», — подчеркнул премьер-министр.
По словам премьер-министра, в первые 9 месяцев 2022 года мировая экономика будет переживать стремительные и сложные развития, со многими беспрецедентными проблемами, превышающими прогнозы, гораздо более сложными, чем в конце 2021 года, когда был разработан план на 2022 год.
В стране, трудностей и вызовов больше, чем возможностей и преимуществ, а экономика сильно пострадала от пандемии COVID-19 в течение двух лет 2020-2021 гг.; однако при этом экономика имеет большую открытость; а ее способность приспосабливаться и противостоять по-прежнему ограничивается сильными ударами и давлением извне.
В этих очень сложных условиях, благодаря решительным действиям всей политической системы под руководством партии; тесному сотрудничеству, поддержке и координации Национального собрания и учреждений политической системы; решительному руководству и управлению правительства на всех уровнях, во всех отраслях и в местностях; поддержке и активному участию населения и бизнес-сообщества; благодаря заботе и помощи, оказанной международными друзьями, социально-экономическая ситуация за 9 месяцев улучшилась, и во многих областях были достигнуты важные результаты. Предполагается, что в течение всего года будет достигнуты и превышены 14 из 15 целей, изложенных в плане. В частности, сохранена макроэкономическая стабильность, сдерживалась инфляция, резко восстановился экономический рост, обеспечены основные балансы экономики.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что результаты, достигнутые за 9 месяцев 2022 года и прошедшее время, подтвердили важную роль банковской системы в экономике и национальной денежной безопасности. Банковская система играет роль кровеносных артерий в экономике; является каналом движения капитала, который в основном обслуживает производство и бизнес, способствуя реструктуризации экономики, построению независимой и самодостаточной экономики, повышению уровня жизни людей.
Премьер-министр предложил банковской отрасли выполнить ряд ключевых задач и решений в последние месяцы года и в ближайшее время. Соответственно, Государственный банк продолжает проводить жесткую и взвешенную денежно-кредитную политику, обеспечивая проактивность, гибкость и результативность; синхронизацию, ритмичность и эффективную координацию с фискальной и другой политикой для уделения приоритетного внимания контролю над инфляцией, стабилизации макроэкономики, содействию росту и обеспечению основных экономических балансов.
Премьер-министр поручил соответствующим министерствам и ведомствам тесно координировать свои действия с Госбанком для решения сопутствующих вопросов, особенно предложений и рекомендаций коммерческих банков, чтобы сильно и устойчиво развиваться, способствуя более эффективному строительству и развитию страны.