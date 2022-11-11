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НОВОСТИ

Премьер-министр: АСЕАН необходимо объединить усилия, чтобы создать новый двигатель роста

По словам спецкора ВИА, утром 11 ноября премьер-министр Фам Минь Тьинь во главе вьетнамской делегации принял участие в 40-м саммите АСЕАН, где основное внимание было уделено обсуждению процесса построения Сообщества АСЕАН.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в пленарном заседании 40-го саммита АСЕАН. Фото: ВИА  
Генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой проинформировал о ходе реализации «Видения Сообщества АСЕАН на период до 2025 года» по всем трем столпам. Уровень реализации направлений деятельности в столпе политики и безопасности достиг 98%, при этом организованы многие мероприятия по сотрудничеству в области обороны, кибербезопасности, предотвращения транснациональной преступности, правосудия, пограничного контроля, а также по сотрудничеству между АСЕАН и ее партнерами.

На основе отчета об оценке трех столпов политики-безопасности, экономики и социокультуры лидеры стран приняли Декларацию о заявке Тимора-Лешти на вступление в АСЕАН, выразив свою принципиальную поддержку, предоставив Тимору-Лешти статус наблюдателя и поручив Координационному совету АСЕАН разработать дорожную карту по его присоединению для представления на 42-м саммите АСЕАН.

Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам готов тесно сотрудничать с Камбоджей и странами АСЕАН для обеспечения успеха конференций, поддерживая тему 2022 года «Вместе справиться с вызовами».

Премьер-министр предложил АСЕАН продвигать извлеченные уроки в области сотрудничества и скоординированных действий по борьбе с болезнями, реагированию на них и их предотвращению, а также предложил организовать Форум высокого уровня для содействия партнерству в области ровного восстановления и устойчивого роста в АСЕАН в первой половине 2023 года. Премьер-министр Вьетнама предложил укрепить в следующем видении сообщества АСЕАН после 2025 года должное внимание всем социальным группам, способствование инклюзивному росту и обеспечение равноправного удовлетворения всех людей, гармонизации справедливого развития и устойчивого роста, а также политики по продвижению физической и мягкой инфраструктуры в субрегионах с общим процессом АСЕАН по созданию синергии и импульса развития для всего региона.

В контексте регионального и глобального экономического спада премьер-министр подчеркнул, что АСЕАН необходимо резко открыть свои рынки, устранить торговые барьеры и совместно создать новые двигатели роста, чтобы не отставать от тенденции экономических преобразований. Он также отметил, что нужно усилить координацию в профессиональном обучении, особенно в развивающихся секторах экономики, чтобы гибко и эффективно улучшить адаптивный потенциал.

Что касается международных и региональных вопросов, премьер-министр подтвердил, что АСЕАН должна играть центральную роль, в которой необходимо способствовать полному и эффективному выполнению Декларации о поведении сторон в Восточном море, усилиям по созданию эффективного, существенного и соответствующего международному праву, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС) Кодекса поведения сторон (COC).

В конце встречи лидеры стран АСЕАН приняли много важных деклараций, таких как Заявление о видении руководства АСЕАН «Вместе ответить на вызовы», Декларация о 55-летии АСЕАН, Заявление о повестке дня Соединения АСЕАН после 2025 года. На совещании также было принято решение назначить г-на Као Ким Хорна Генеральным секретарем АСЕАН на срок 2023–2027 годов.

ВИА

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