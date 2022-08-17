Премьер-министр акцентирует внимание на подготовке качественных кадров для сельского хозяйства

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил важность развития высококачественных человеческих ресурсов для сельского хозяйства, принимая участие в мероприяти «Путь инновационного стартапа и ярмарка вакансий» Вьетнамского национального сельскохозяйственного университета (VNUA) в Ханое 17 августа.

Глава правительства и другие посетили выставку научно-технических моделей и изделий предприятий и партнеров VNUA.

В своем выступлении премьер-министр Тьинь подтвердил, что сельское хозяйство является преимуществом Вьетнама, а развитие сельского хозяйства является одной из важнейших задач стратегии социально-экономического развития страны.

Сельское хозяйство всегда было опорой экономики, помогая стабилизировать жизнь людей, даже несмотря на воздействие пандемии COVID-19 на все социальные аспекты в течение более двух лет. Он отметил, что Вьетнам является одним из ведущих экспортеров продукции сельского, лесного и водного хозяйства в мире, а стоимость экспорта в 2021 году превысит 48 млрд. долл. США.

Он подчеркнул внимание партии и государства к развитию высококачественных кадров для сельского хозяйства, а также к стартапам и инновациям.

Для страны, которая берет сельское хозяйство в качестве своей основы, сельскохозяйственное предпринимательство должно основываться на трех столпах: обучение для улучшения возможностей стартапа, создание среды для стартапа и предоставление капитала и юридической помощи людям, которые хотят начать бизнес. По словам главы правительства, это станет прорывом в развитии сельского хозяйства и строительстве села в новом стиле.

Премьер-министр Тьинь попросил VNUA и другие высшие учебные заведения привести свои учебные планы и методологию обучения в соответствие с реальностью, постоянно улучшая качество обучения и научных исследований, чтобы лучше соответствовать требованиям рынка.

Он призвал к развитию инновационной экосистемы и дальнейшему поощрению студенческого предпринимательства, добавив, что студенты должны вооружаться профессиональными и социальными знаниями и навыками, чтобы адаптироваться к открытому и конкурентному рынку.

В своем выступлении премьер-министр также призвал бизнес и предпринимателей усилить взаимодействие с высшими учебными заведениями, активно участвовать в учебном процессе и способствовать повышению квалификации студентов.

Также 17 августа он провел рабочее совещание с должностными лицами, экспертами и учеными VNUA.