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Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе прибыл в Ханой, начав свой официальный визит во Вьетнам.
Это первый официальный визит во Вьетнам премьер-министра Албанезе с момента его вступления в должность и всего через два месяца после визита на государственном уровне генерал-губернатора Австралии Дэвида Херли, что свидетельствует о большом внимании Австралии к стране Юго-Восточной Азии.
Премьер-министра Австралии в аэропорту встречали министр, заведующий канцелярией правительства Вьетнама Чан Ван Шон, заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет, посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски и другие.
В рамках визита премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и делегация Австралии посетят мавзолей Хо Ши Мина и возложат венки к нему; примет участие в официальной церемонии встречи; проведет узкую встречу двух премьер-министров; переговоры; встретится с генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом, президентом Во Ван Тхыонгом, председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ...
Официальный визит премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе во Вьетнам с 3 по 4 июня 2023 года будет и впредь способствовать укреплению политического доверия и продвижению многопланового сотрудничества, такого как политика-дипломатия, оборона-безопасность, экономика, инвестиции, труд, образование. , технологии, изменение климата, обмен контактами людьми... между Вьетнамом и Австралией.