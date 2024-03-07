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Премьер-министр Австралии председательствовал на церемонии приветствия вьетнамского коллеги
Официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Австралию, который состоится с 7 по 9 марта, следует за 50-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами в прошлом году и проходит на фоне больших успехов и всеобъемлющих результатов, зафиксированных в двусторонних связях.
Поездка является поводом для стран проанализировать недавнее развитие двусторонних отношений, особенно в реализации их стратегического партнерства, а также соглашений на высоком уровне, достигнутых недавно.
Обе стороны наметят направления сотрудничества на будущее, в том числе в области торговли, инвестиций, образования и профессионального обучения, науки и технологий, инноваций и новых импульсов, в частности, цифровой экономики, зеленой экономики, энергетического перехода и возобновляемых источников энергии.