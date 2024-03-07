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Премьер-министр Австралии председательствовал на церемонии приветствия вьетнамского коллеги

Премьер-министра Фам Минь Тьиня, его супругу и высокопоставленную делегацию Вьетнама, находящуюся с официальным визитом в Австралии, встретили салютом из 19 орудий на церемонии, организованной премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и его невестой в Канберре утром 7 марта.
  Премьер-министр Фам Мин Тьинь (первый слева) и его австралийский коллега Энтони Альбанезе (второй слева) на церемонии приветствия в Канберре утром 7 марта. Фото: ВИA  
Лидеры двух правительств провели переговоры после церемонии в здании парламента.

Официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Австралию, который состоится с 7 по 9 марта, следует за 50-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами в прошлом году и проходит на фоне больших успехов и всеобъемлющих результатов, зафиксированных в двусторонних связях.

Поездка является поводом для стран проанализировать недавнее развитие двусторонних отношений, особенно в реализации их стратегического партнерства, а также соглашений на высоком уровне, достигнутых недавно.

Обе стороны наметят направления сотрудничества на будущее, в том числе в области торговли, инвестиций, образования и профессионального обучения, науки и технологий, инноваций и новых импульсов, в частности, цифровой экономики, зеленой экономики, энергетического перехода и возобновляемых источников энергии.

ВИА/ИЖВ

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