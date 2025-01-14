Премьер-министры Фам Минь Чинь и Михаил Мишустин подписали совместное коммюнике по итогам официального визита

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и его российский коллега Михаил Владимирович Мишустин подписывают совместное коммюнике по итогам официального визита российского премьера во Вьетнам. Фото: AFP Отмечая важность официального визита Мишустина, который знаменует начало года празднования 75-летия установления двусторонних дипломатических отношений, Фам Минь Чинь выразил уверенность, что он создаст мощный импульс для дальнейшего укрепления вьетнамско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства в ближайшие годы.

Мишустин отметил, что его визит предоставляет правительствам двух стран важную возможность проанализировать договоренности, достигнутые высокопоставленными руководителями двух стран, и реализовать конкретные задачи, направленные на эффективное и содержательное развитие двустороннего сотрудничества в ближайшие годы.

Лидеры двух стран проинформировали друг друга о политической и социально-экономической ситуации в своих странах, рассмотрели достижения в двустороннем сотрудничестве и провели широкое обсуждение текущего состояния и перспектив, а также направлений дальнейшего развития всестороннего сотрудничества между своими странами.

Мишустин выразил свое впечатление от успехов социально-экономического развития, достигнутых Вьетнамом за последние годы, которые в значительной степени способствовали улучшению качества жизни населения и повышению авторитета и репутации страны на региональном и международном уровне.

Он подтвердил приверженность России всеобъемлющему стратегическому партнерству с Вьетнамом, подчеркнув, что Россия считает Вьетнам ведущим партнером в Юго-Восточной Азии и стремится к дальнейшему повышению эффективности взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, соответствующих потенциалу и сильным сторонам двух стран.

Поздравив Россию с достижениями в области социально-экономического развития, Фам Минь Чинь подчеркнул последовательную внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самостоятельность, диверсификацию и многосторонность внешних отношений, добавив, что он всегда рассматривает традиционную дружбу и всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией как один из своих главных приоритетов и надеется на сотрудничество с ней в целях обеспечения безопасности, сотрудничества и развития в регионе и мире.

Стороны договорились расширять диалог, укреплять политическое доверие и содействовать обмену делегациями на всех уровнях и по различным каналам, чтобы создать краеугольный камень для всестороннего развития двусторонних связей, особенно в области экономики, торговли, инвестиций, энергетики - нефти и газа, образования - подготовки кадров, культуры, туризма, науки - технологий и сотрудничества между населенными пунктами.

Отметив, что возможности для торгового сотрудничества остаются широкими, они подчеркнули необходимость поиска прорывных решений для увеличения объемов двусторонней торговли, включая эффективное использование соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), членом которого является Россия, и продолжение поиска путей открытия рынков для товаров друг друга, таких как сельскохозяйственная продукция и фармацевтические препараты.

Премьер-министры двух стран подчеркнули важность работы межправительственной вьетнамско-российской комиссии. Они также отметили важнейшую роль сотрудничества в области науки и технологий, выразив надежду на продолжение взаимодействия в строительстве исследовательского центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.

Мишустин отметил, что Россия сотрудничает со многими странами в области развития атомной энергетики и готова участвовать в создании атомной энергетики Вьетнама. Он также предложил восстановить связи в таких областях, как здравоохранение, трудовые ресурсы и фармацевтика.

Стороны подчеркнули свое стремление к углублению сотрудничества в гуманитарной сфере и признали важность взаимодействия в области образования и подготовки кадров. Они договорились активизировать преподавание вьетнамского и русского языков в странах друг друга, а также развивать сотрудничество в рамках Вьетнамско-российского консорциума технических университетов.

Россия продолжит предоставлять стипендии, чтобы помочь Вьетнаму подготовить кадры в области науки, технологий и искусства, заявил российский премьер.

Лидеры договорились активизировать обмены между людьми и связи между населенными пунктами. Будут проводиться регулярные мероприятия по культурному обмену и художественные представления, особенно в рамках празднования 75-летия двусторонних дипломатических отношений, для укрепления взаимопонимания между двумя народами.

Они также обсудили меры по укреплению туристических связей, отметив, что возобновление регулярных прямых и чартерных рейсов между двумя странами способствовало росту туристических обменов.

Кроме того, обе стороны договорились развивать сотрудничество в области транспортного сообщения, включая морской, железнодорожный и городской транспорт.

Что касается нерешенных проблем, то премьер-министры двух стран поручили соответствующим министерствам и ведомствам обсудить, рассмотреть и предложить решения для их устранения таким образом, чтобы обеспечить гармоничные интересы обеих сторон.

В ходе переговоров лидеры также затронули некоторые международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество на международных форумах. Они подтвердили, что их страны будут поддерживать тесную координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах.

Фам Минь Чинь предложил России поддержать усилия по обеспечению безопасности, защиты и свободы судоходства и авиации в Восточном море, а также по разрешению споров мирными средствами на основе международного права и Устава ООН, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

Он также выразил надежду, что руководство и правительство России будут и впредь создавать благоприятные условия и обеспечивать безопасность вьетнамской общины и ее имущества. В свою очередь, он подтвердил, что правительство Вьетнама всегда будет заботиться о российских гражданах, живущих и обучающихся во Вьетнаме.

По итогам переговоров премьер-министры двух стран подписали совместное коммюнике по результатам официального визита, а также стали свидетелями подписания ряда документов о сотрудничестве в таких областях, как наука, информация, коммуникации и культура.

Ранее премьер-министр Мишустин почтил память покойного президента Хо Ши Мина в его мавзолее и возложил венок к памятнику героям и мученикам войны на улице Бакшон в Ханое.