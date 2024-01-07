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Премьер-министры сопредседательствовали на 46-м заседании вьетнамско-лаосского Межправительственного комитета по двустороннему сотрудничеству
Стороны договорились продолжить конкретизацию и эффективную реализацию договоренностей, достигнутых Политбюро Вьетнама и Лаоса, итогов встречи лидеров Коммунистической партии Вьетнама, Народно-революционной партии Лаоса и Народной партии Камбоджи, а также совместных заявлений и сделок, достигнутых на этой встрече.
Вьетнам и Лаос будут углублять политико-дипломатические отношения, поддерживать и повышать эффективность механизмов двустороннего сотрудничества, укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности, обмениваться опытом макроэкономического управления и способствовать развитию связей между экономиками двух стран.
Правительство Лаоса создаст благоприятные условия и предоставит преференции для крупных проектов Вьетнама, а также скорректирует правила по срокам реализации гидроэнергетических и горнодобывающих проектов в соответствии с новой ситуацией.
Две страны будут наращивать объемы двусторонней торговли, чтобы достичь целевого показателя роста в 10-15% в этом году, уделяя особое внимание укреплению связей в транспортной инфраструктуре, а также развитию сотрудничества в области сельского хозяйства и развития сельских районов.
Вьетнам и Лаос продолжат уделять приоритетное внимание и повышать качество сотрудничества в области образования, обучения и развития человеческих ресурсов. Вьетнам согласился предоставить 1120 стипендий лаосским чиновникам и студентам для обучения во Вьетнаме, а также направить в Лаос преподавателей для обучения вьетнамскому языку.
Стороны договорились принять меры по развитию туристических связей друг с другом, а также между Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей.
Они будут просить министерства, сектора и местные органы власти укреплять обмены и сотрудничество, уделяя больше внимания популяризации великой дружбы и особой солидарности между Вьетнамом и Лаосом среди всех людей, особенно молодежи.
Правительства, а также министерства и ведомства двух стран будут продолжать поддерживать друг друга на многосторонних и региональных форумах. Вьетнам будет оказывать активную и эффективную поддержку Лаосу в выполнении роли председателя АСЕАН в 2024 году, председателя AIPA и организатора мероприятий высокого уровня.
Завершая мероприятие, премьер-министры двух стран пообещали, что будут направлять усилия министерств, отраслей и местных органов власти, а также предприятий на укрепление сотрудничества в реализации двусторонних соглашений, продолжая обеспечивать оптимальные условия для инвестиций и делового сотрудничества.
Оглядываясь на двустороннее сотрудничество в 2023 году, обе стороны согласились с тем, что политическое доверие между двумя странами было укреплено, что способствовало развитию двусторонних отношений в целом. В этом году стороны выполнили 13 групп задач, поставленных на предыдущей встрече.
Укреплялась двусторонняя оборона и безопасность, а также развивалось экономическое сотрудничество. В настоящее время Вьетнам реализует в Лаосе 245 проектов на сумму около 5,5 млрд долларов США.
В 2023 году Вьетнам инвестировал в Лаос 116,6 млн долларов США, что на 65,3% больше, чем в предыдущем году, а накопленный освоенный капитал составил около 2,75 млрд долларов США. Вьетнамские инвесторы выплатили около 200 миллионов долларов США в качестве финансовых обязательств в Лаосе, общая сумма которых с 2015 года по настоящее время достигла около 1,7 миллиарда долларов США, а также внесли 150 миллионов долларов США в деятельность по социальному обеспечению в Лаосе.
В то же время Лаос инвестирует в 18 проектов во Вьетнаме с общим капиталом 110 миллионов долларов США.
В прошлом году объем двусторонней торговли составил около 1,6 миллиарда долларов США, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году. На сегодняшний день электроэнергетическая корпорация Вьетнама (EVN) подписала 19 соглашений о покупке электроэнергии с инвесторами для приобретения электроэнергии с 26 гидроэнергетических проектов в Лаосе общей мощностью 2689 МВт.
Многие совместные проекты были ускорены, в том числе аэропорт Нонгкханг, который был передан Лаосу в мае 2023 года.
Сотрудничество между населенными пунктами также было плодотворным, а обе стороны тесно координировали свои действия по подготовке к выступлению Лаоса в качестве председателя АСЕАН в 2024 году, отметили участники встречи.