Премьер-министры Лаоса и Вьетнама приняли участие в церемонии закладки первого камня парка лаосско-вьетнамской дружбы

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (второй слева на первом плане) и его лаосский коллега Сонексай Сипхандон (второй справа) на церемонии закладки первого камня парка лаосско-вьетнамской дружбы - символе солидарности между двумя странами. Фото: ВИA Парк площадью более 30 000 квадратных метров расположен в районе Ксайтани - районе, который планируется сделать новым городским центром после расширения столицы. В центре парка находится большая площадь и искусственное озеро, окруженное зелеными насаждениями.

На центральной площади находится группа барельефов, изображающих исторические и культурные элементы Лаоса, над которыми развеваются флаги Лаоса и Вьетнама. На переднем плане - статуи трех вьетнамских и лаосских лидеров: президента Вьетнама Хо Ши Мина и президентов Лаоса Кайсоне Фомвихане и Супханувонга.

Парк лаосско-вьетнамской дружбы - это подарок партии, государства и народа Вьетнама партии, государству и народу Лаоса, выполненный «под ключ». После завершения строительства он будет сочетать современный дизайн с историческим и культурным значением, предлагая красивый и эстетичный ландшафт. Он будет служить местом отдыха для населения, местом проведения мероприятий и местом для воспитания будущих поколений в духе революционных традиций, а также великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом.

Секретарь Центрального комитета Лаосской народно-революционной партии (ЛНРП) и глава ее офиса Тхонгсалит Мангномек назвал парк символом отношений двух стран, отражающим давнюю традицию двусторонних связей, взращенную многими поколениями.

Он подчеркнул, что Лаос и Вьетнам - соседи, которых разделяет хребет Чыонгшон и река Меконг. На протяжении всей истории они поддерживали крепкую дружбу и взаимную поддержку. Такие лидеры, как президенты Кайсоне Фомвихане, Суфанувонг и Хо Ши Мин, сыграли важную роль в борьбе стран за независимость и укреплении дружбы.

Эти усилия остаются глубоко укоренившимися в истории обеих стран. Совместное решение двух партий и правительств о создании этого парка имеет большое значение, а его центральным элементом являются статуи президентов Хо Ши Мина, Кайсоне Фомвихане и Супханувонга, торжественно установленные в самом центре парка, заявил официальный представитель.

По его словам, после завершения строительства парк станет самым зеленым и красивым парком во Вьентьяне, обеспечивая рекреационное пространство для жителей столицы и место для чествования славной истории и проверенной временем дружбы Лаоса и Вьетнама.

Правление проекта стремится сделать парк образцовым проектом и обеспечить его завершение в срок и с высочайшим качеством. По этому случаю партия и правительство Лаоса выразили благодарность партии и правительству Вьетнама за их поддержку в развитии этого важного проекта.



