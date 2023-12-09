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Премьер-министры договорились расширять отношения между Вьетнамом и Беларусью в потенциальных областях
Он подтвердил, что правительство и народ Вьетнама придают большое значение традиционной дружбе двух стран, которая поддерживалась многими поколениями, особенно визитами президента Хо Ши Мина в восточноевропейскую страну в прошлом.
Высоко оценив социально-экономические достижения Вьетнама, премьер-министр Головченко сказал, что его страна дорожит традиционной дружбой и рассматривает Вьетнам как приоритетного партнера в Юго-Восточной Азии.
Оба лидера разделили мнение о важности продолжения встреч на всех уровнях, по всем каналам, а также между министерствами, секторами и населенными пунктами их стран, а также о необходимости задействования существующих механизмов сотрудничества. Они договорились продолжать тесную координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций.
Вьетнам готов служить мостом, помогающим Беларуси развивать сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь, призвав Беларусь поддержать позицию Вьетнама и АСЕАН по вопросу Восточного моря.
Стороны высоко оценили прогресс в экономическом, торговом и инвестиционном партнерстве, включая реализацию соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), членом которого является Беларусь. Они отметили, что обе страны должны и дальше использовать свой потенциал сотрудничества.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил итоги вьетнамско-белорусского бизнес-форума, состоявшегося 7 декабря в Хошимине и собравшего более 100 компаний из обеих стран.
Он выразил удовлетворение тем, что белорусский проект по строительству завода по производству и сборке автомобилей МАЗ стоимостью 15 млн. долл. США в северной провинции Хынгйен работает плодотворно. Он также приветствовал рассмотрение возможности создания во Вьетнаме и Беларуси совместных производственных предприятий в отраслях, соответствующих их потенциалу и спросу.
По словам лидеров, две страны будут прилагать усилия для развития двусторонней торговли и создания условий для доступа своих товаров, включая сельскохозяйственную и рыбную продукцию, молочные продукты, удобрения и машины, на рынки друг друга.
Они также договорились расширять сотрудничество в таких потенциальных областях, как информационные технологии, цифровая трансформация, образование и подготовка кадров, научные исследования, культура, туризм и обмен между людьми. Они высоко оценили подписание соглашения о сотрудничестве между Ханоем и Минском во время визита, а также подписание межправительственного соглашения об образовательном сотрудничестве в июне прошлого года, которое поможет увеличить обмен студентами, преподавателями и экспертами в областях, на которые у стран есть спрос.
Они также выразили надежду, что соглашение о двустороннем освобождении от виз владельцев обычных паспортов, подписанное в ходе визита, и программа культурного сотрудничества на 2023-2025 годы, подписанная в мае этого года, будут способствовать укреплению связей в области туризма, культуры и обмена между людьми.
Пользуясь случаем, премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил руководство и правительство Беларуси за внимание к вьетнамской общине в стране и попросил белорусское правительство и впредь создавать благоприятные условия для проживания, работы и учебы вьетнамцев.
По итогам переговоров лидеры двух стран подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве: соглашение о передаче осужденных лиц, соглашение об освобождении от виз владельцев обычных паспортов, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству и обмену информацией в области ядерной безопасности и радиационной защиты, соглашение о сотрудничестве по официальному распространению вьетнамских национальных стандартов в Беларуси.