Премьер-министры Вьетнама, Лаоса и Камбоджи ищут меры для укрепления связей

Они согласились с тем, что многие механизмы трехстороннего сотрудничества были сформированы и эффективно реализованы, практически способствуя укреплению отношений между тремя странами.



Оборона и безопасность остаются важными столпами в партнерстве Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, сказали они, добавив, что сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций достигло значительного прогресса. В то же время программы обмена между людьми были разнообразными, а сотрудничество по партийным каналам играло ключевую роль, направляя рост связей между тремя странами.

Премьер-министры трех стран договорились координировать совместные действия для успешной организации встречи лидеров Коммунистической партии Вьетнама, Народно-революционной партии Лаоса и Народной партии Камбоджи в ближайшее время, а также совместно работать над обеспечением национальной безопасности, продвижением национального строительства и развития в каждой стране, поддерживать регулярные двусторонние и трехсторонние встречи на высоком и всех уровнях, а также расширять обмены между молодыми лидерами и молодежью трех стран.

Они отметили, что экономическое и торговое сотрудничество между Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей нуждается в стратегическом прорыве, чтобы соответствовать уровню их политических связей, а также потенциалу и сильным сторонам каждой страны.

Лидеры договорились объединить усилия в укреплении сотрудничества для обеспечения безопасности и порядка в приграничных районах, особенно между тремя странами, а также содействовать развитию сотрудничества вдоль границы, уделяя особое внимание оптимизации эффективности системы сухопутных пограничных ворот, укреплению инфраструктуры, транспорта и экономических связей между тремя странами, созданию наилучших условий для обмена и сотрудничества во всех областях между тремя странами в целом и между приграничными населенными пунктами в частности.

Вьетнам, Лаос и Камбоджа будут придерживаться принципа не позволять враждебным силам использовать территорию одной страны для нанесения ущерба безопасности других, пообещали они и договорились хорошо организовать ежегодную встречу министров обороны трех стран и министерскую конференцию Камбоджа-Лаос-Вьетнам по предотвращению и пресечению преступлений.

Премьер-министры договорились искать решения для расширения двусторонних и трехсторонних механизмов сотрудничества более эффективным и содержательным образом в интересах народов трех стран и всего сообщества АСЕАН, продолжая вносить вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь воспользовался случаем, чтобы поблагодарить правительства Лаоса и Камбоджи и попросить их продолжать поддерживать сообщество людей вьетнамского происхождения в своих странах, чтобы они могли обосноваться и интегрироваться в принимающее общество, внося положительный вклад в развитие Лаоса и Камбоджи, а также связей между тремя странами.

Премьер-министры трех стран пообещали продолжать поддерживать друг друга на международных форумах, особенно в АСЕАН и ООН, и поддержать Камбоджу в успешном проведении 20-го саммита Франкофонии в 2026 году.