НОВОСТИ
Премьер-министры Вьетнама, Лаоса и Камбоджи встретились в городе Хошимин
Подчеркнув стратегическую важность тесной дружбы, солидарности и взаимного доверия между тремя странами, они договорились о дальнейшем расширении молодежных обменов и курсов по подготовке лидеров, а также активизации кампаний по информированию общественности, особенно среди молодого поколения, чтобы подчеркнуть историческое значение и непреходящую ценность трехстороннего сотрудничества.
Подчеркивая стратегическую важность тесной дружбы, солидарности и взаимного доверия между тремя странами, они договорились и дальше расширять молодежные обмены и курсы подготовки лидеров, а также активизировать кампании по повышению осведомленности общественности, особенно среди молодого поколения, с целью подчеркнуть историческое значение и непреходящую ценность трехстороннего сотрудничества.
Три премьер-министра подтвердили свою приверженность укреплению координации в обеспечении национальной безопасности, строительства и развития страны, проведению регулярных встреч на высоком уровне и обменов по всем каналам, укреплению сотрудничества между населенными пунктами, особенно приграничными провинциями, и расширению обменов между людьми. Кроме того, они подчеркнули эффективную реализацию существующих механизмов и соглашений о сотрудничестве, способствуя обмену информацией, согласованию политики и межведомственному взаимодействию.
Они договорились укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны, уделяя особое внимание более тесной координации в области охраны границ и предотвращения транснациональных преступлений, включая незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми и отмывание денег. Они подтвердили свою приверженность недопущению использования территории одной страны какими-либо лицами или силами для подрыва безопасности другой, а также совместной работе по поддержанию на границе мира, дружбы, стабильности и развития.
Они также достигли консенсуса в отношении разработки политики и мер по дальнейшему облегчению и стимулированию торговли и инвестиций, уделяя особое внимание приграничной торговле и максимальному использованию потенциала пограничных пунктов пропуска между тремя странами. Они единодушно высказались за расширение транспортной инфраструктуры и содействие трехсторонней экономической интеграции.
Кроме того, лидеры приветствовали и одобрили создание трехстороннего механизма сотрудничества между министрами культуры и туризма. Этот шаг направлен на координацию планирования туризма между тремя странами и реализацию туристической модели «одно путешествие - три направления».
Лидеры также обсудили различные региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, договорившись поддерживать солидарность и центральную роль АСЕАН в региональных делах, а также развивать сотрудничество в субрегионе Меконг.