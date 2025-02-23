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НОВОСТИ

Премьер-министры Вьетнама, Лаоса и Камбоджи встретились в городе Хошимин

22 февраля в Хошимине премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провел рабочую встречу с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и премьер-министром Лаоса Сонексай Сипхандоном по поводу договоренностей, изложенных в выводах встречи на высоком уровне между партийными лидерами трех стран, состоявшейся ранее в тот же день.
  На встрече премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня, премьер-министра Камбоджи Хун Манета и премьер-министра Лаоса Сонексай Сипхандона. Фото: ВИA
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил прогресс, достигнутый в реализации выводов, сделанных по итогам встреч на высоком уровне между Вьетнамом и Лаосом, Вьетнамом и Камбоджей, трехсторонних рамок сотрудничества Вьетнам-Лаос-Камбоджа и недавних визитов лидеров на высоком уровне, заявив, что ключевые поставленные задачи на данный момент в основном выполнены.

Подчеркнув стратегическую важность тесной дружбы, солидарности и взаимного доверия между тремя странами, они договорились о дальнейшем расширении молодежных обменов и курсов по подготовке лидеров, а также активизации кампаний по информированию общественности, особенно среди молодого поколения, чтобы подчеркнуть историческое значение и непреходящую ценность трехстороннего сотрудничества.

Подчеркивая стратегическую важность тесной дружбы, солидарности и взаимного доверия между тремя странами, они договорились и дальше расширять молодежные обмены и курсы подготовки лидеров, а также активизировать кампании по повышению осведомленности общественности, особенно среди молодого поколения, с целью подчеркнуть историческое значение и непреходящую ценность трехстороннего сотрудничества.

Три премьер-министра подтвердили свою приверженность укреплению координации в обеспечении национальной безопасности, строительства и развития страны, проведению регулярных встреч на высоком уровне и обменов по всем каналам, укреплению сотрудничества между населенными пунктами, особенно приграничными провинциями, и расширению обменов между людьми. Кроме того, они подчеркнули эффективную реализацию существующих механизмов и соглашений о сотрудничестве, способствуя обмену информацией, согласованию политики и межведомственному взаимодействию.

Они договорились укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны, уделяя особое внимание более тесной координации в области охраны границ и предотвращения транснациональных преступлений, включая незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми и отмывание денег. Они подтвердили свою приверженность недопущению использования территории одной страны какими-либо лицами или силами для подрыва безопасности другой, а также совместной работе по поддержанию на границе мира, дружбы, стабильности и развития.

Они также достигли консенсуса в отношении разработки политики и мер по дальнейшему облегчению и стимулированию торговли и инвестиций, уделяя особое внимание приграничной торговле и максимальному использованию потенциала пограничных пунктов пропуска между тремя странами. Они единодушно высказались за расширение транспортной инфраструктуры и содействие трехсторонней экономической интеграции.

Кроме того, лидеры приветствовали и одобрили создание трехстороннего механизма сотрудничества между министрами культуры и туризма. Этот шаг направлен на координацию планирования туризма между тремя странами и реализацию туристической модели «одно путешествие - три направления».

Лидеры также обсудили различные региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, договорившись поддерживать солидарность и центральную роль АСЕАН в региональных делах, а также развивать сотрудничество в субрегионе Меконг.

ИЖВ/ВИА

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