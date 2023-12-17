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Премьер-министры Вьетнама и Японии провели переговоры в Токио
Это были шестые переговоры между главами правительств двух стран за последние два года и вторые в 2023 году.
Премьер-министр Кисида Фумио поблагодарил премьер-министра Фам Минь Тьинь за участие в саммите и выразил уверенность, что активный вклад вьетнамской делегации сыграет важную роль в общем успехе мероприятия.
Лидеры двух стран договорились поручить министерствам и ведомствам реализовать содержание Совместного заявления о повышении уровня вьетнамско-японских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире, которое было одобрено высшими руководителями двух стран в конце ноября.
Они поделились общими взглядами на совместное укрепление политического доверия, расширение ежегодных обменов и встреч на высоком уровне по каналам партии, правительства и Национального собрания, а также на укрепление практического и эффективного оборонного сотрудничества путем эффективной реализации подписанных соглашений о сотрудничестве.
Высоко оценив положительный прогресс в реализации многочисленных ключевых экономических проектов между двумя странами в последние годы, а также официальную помощь в целях развития (ОПР), которая впервые с 2017 года превысит 100 миллиардов йен в 2023 году, они обязались продолжать усилия по укреплению двусторонних экономических связей, обеспечению экономической безопасности и созданию совместной координационной группы двух правительств для повышения прогресса и эффективности реализуемых экономических проектов, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс Нгишон.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Японии продолжить предоставление кредитов по линии ОПР нового поколения для реализации стратегических проектов развития инфраструктуры Вьетнама, таких как проект высокоскоростной железной дороги Север-Юг, городские железные дороги, вспомогательные отрасли, новые промышленные зоны, адаптация к изменению климата, цифровая трансформация, зеленый переход, здравоохранение и другие.
Он призвал поддержать участие вьетнамского бизнеса в глобальных цепочках поставок японских предприятий, особенно в области автомобилестроения, электроники, здравоохранения и одежды, а также упростить процедуры проверки, чтобы открыть рынок для вьетнамских помело и японского винограда.
Премьер-министр Кисида Фумио, в свою очередь, выразил пожелание, чтобы две страны развивались вместе и вносили вклад в общее развитие региона.
Япония продолжит оказывать помощь Вьетнаму в индустриализации и модернизации, а также в построении независимой, самодостаточной экономики, которая глубоко интегрируется в мировое сообщество, для успешной реализации стратегии индустриализации и модернизации, отметил он.
Премьер-министры двух стран договорились расширять сотрудничество в области зеленого перехода и адаптации к изменению климата посредством практических проектов.
Премьер-министр Кисида Фумио пообещал развивать сотрудничество с Вьетнамом в области энергетического переход к и сокращения выбросов в рамках Инициативы «Азиатского сообщества нулевых выбросов» (AZEC), запущенной Японией.
Оба лидера договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в области подготовки рабочей силы, культурных обменов и обменов между людьми, сотрудничества между населенными пунктами и туризма.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Японии продолжать создавать благоприятные условия, смягчить требования к въезду и перейти к освобождению от визового режима для вьетнамских граждан, въезжающих в Японию.
Тем временем премьер-министр Кисида Фумио подтвердил, что вьетнамская рабочая сила, включая высококачественных рабочих и квалифицированных учеников, незаменима для социально-экономического развития Японии. Обе стороны выразили свое удовлетворение предстоящей организацией специального экзамена для подмастерьев во Вьетнаме.
Лидеры двух стран подтвердили свои обязательства продолжать тесную координацию по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, внося позитивный вклад в поддержание мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире. Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил проведение Японией конференции высокого уровня AZEC в рамках юбилейного саммита АСЕАН-Япония.
По этому случаю два лидера стали свидетелями обмена документами о сотрудничестве между двумя странами, которые включали в себя четвертое кредитное соглашение для проекта строительства городской железной дороги в Хошимине, проект Японской стипендии развития (JDS) и проект поставки оборудования для вьетнамской больницы K на общую сумму 42,3 миллиарда японских йен (почти 300 миллионов долларов США).
Также 16 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь принял руководителей нескольких ведущих японских экономических групп, работающих в сфере здравоохранения, энергетики, нефти и газа.
На встрече с Такаги Кунинори, председателем Международного университета здоровья и благополучия (IUHW), глава вьетнамского правительства высоко оценил усилия Такаги Кунинори по развитию сотрудничества IUHW с Вьетнамом и оказанию ему поддержки в развитии кадровых ресурсов в области здравоохранения, что включает в себя эффективные и практические проекты сотрудничества с вьетнамскими медицинскими учреждениями, такими как центральный военный госпиталь Чорей и 108, а также стипендии, предоставляемые вьетнамским студентам-медикам. Он выразил надежду, что такое сотрудничество и помощь будут продолжаться и в будущем.
Такаги Кунинори высоко оценил усилия Вьетнама по предотвращению пандемии, восстановлению экономики и развитию. Он выразил желание продолжить сотрудничество с Вьетнамом в области подготовки студентов-медиков в Японии. Кроме того, японская группа планирует построить большую и современную больницу для проведения медицинских обследований, лечения и предоставления медицинских услуг вьетнамскому населению.
Приветствуя план IUHW, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что правительство Вьетнама поддерживает этот проект. Он подтвердил, что Министерство здравоохранения Вьетнама и местные власти будут способствовать реализации проекта.
Премьер-министр также принял президента и генерального директора Хиденори Хараду и ключевых руководителей Mitsui Oil Exploration Co. (MOECO) - глобального инвестиционного и торгового конгломерата, занимающегося разработкой ресурсов, производством энергии, оборудования, химикатов, продуктов питания, текстиля и финансов. MOECO входит в консорциум инвесторов вьетнамского газового проекта Block B - O Mon стоимостью 6,6 миллиарда долларов США.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил MOECO за усилия и сотрудничество в течение последних 20 лет в преодолении трудностей, связанных с газовым проектом. Он призвал компанию продолжать тесное сотрудничество с партнерами для скорейшего ввода проекта в эксплуатацию, последний срок которого установлен на 2026 год.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил MOECO расширить свою деятельность во Вьетнаме, особенно в таких сильных областях, как производство оборудования, и активизировать передачу технологий вьетнамским партнерам, чтобы помочь Вьетнаму глубже влиться в глобальные и региональные цепочки поставок.
Во второй половине того же дня премьер-министр Фам Минь Тьинь устроил прием для исполнительного вице-президента и генерального директора Сусуму Нибуя и других руководителей компании Idemitsu Kosan Co. Ltd., которая является ведущим энергетическим конгломератом Японии, в настоящее время владеющим и управляющим семью нефтеперерабатывающими заводами в Японии.
Пообещав всяческую поддержку японским компаниям и, в частности, Idemitsu, премьер-министр предложил Группе и партнерам сотрудничать в вопросах управления, финансовой реструктуризации и реструктуризации исходного топлива, а также в разработке эффективных операционных процессов, применении современных технологий и обеспечении безопасности, охраны и защиты окружающей среды.