Премьер-министры Вьетнама и Японии принимают участие в семинаре по цифровой трансформации

На семинаре. Фото: ВИA

Утром 1 мая в здании правительства после переговоров премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Японии Кисида Фумио приняли участие в семинаре по сотрудничеству в области технологических инноваций, цифровой трансформации и диверсификации цепочек поставок, организованном Министерством промышленности и торговли и Организацией содействия внешней торговле Японии (Jetro).

Выступая на семинаре, премьер-министр Фам Минь Тьинь сообщил, что во Вьетнаме цифровая экономика постепенно формируется и быстро развивается, цифровые технологии применяются в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, благодаря чему созданы возможности для трудоустройства, повышения доходов, улучшено качество жизни людей.

Глава вьетнамского правительства заявил, что Япония является страной с высокоразвитой экономикой, обладающей передовыми мировыми технологиями, и является одной из передовых стран в применении науки и техники и развитии цифровой экономики и цифрового общества.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам желает и впредь получать тесную координацию, поддержку и помощь со стороны правительства и японского бизнеса в процессе продвижения технологических инноваций и цифровой трансформации, а также диверсификации цепочки поставок. «Две наши страны могут сотрудничать и делиться, чтобы ускорить цифровую трансформацию, тем самым продвигаясь к установлению цифрового партнерства», — подчеркнул премьер-министр Вьетнама.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что возможности сотрудничества между Японией и Вьетнамом безграничны. Япония и Вьетнам еще больше укрепляют свое сотрудничество в период после COVID-19.

По его словам, поддерживающая промышленность Вьетнама играет ключевую роль в стабильной работе японских предприятий во Вьетнаме. Второй фактор является сотрудничество в решении социальных и экономических проблем посредством цифровой трансформации. И третий — диверсификация цепочки поставок.

В ближайшее время, при решительности и твердой поддержке высших руководителей Вьетнама и Японии, сотрудничество в области технологических инноваций, цифровой трансформации и диверсификации поставок между двумя странами станет не только возможностью, но и эффективным инструментом, помогающим две страны достигать своих целей и устремлений к устойчивому развитию, способствующим развитию тесного и надежного стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией.



