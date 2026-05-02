Премьер-министры Вьетнама и Японии встретились с представителями прессы после переговоров

Премьер-министр Ле Минь Хынг (справа) и его японская коллега Такаити Санаэ на пресс-брифинге. Фото: ВИА.

Премьер-министр Ле Минь Хынг заявил, что первый официальный визит премьер-министра Такаити Санаэ во Вьетнам является важной вехой, которая придаст новый импульс и откроет новые возможности для двусторонних связей. Эта поездка также стала встречей близких друзей, приверженных продолжению и углублению отношений, которые развиваются уже более 13 веков.

Япония стала всеобъемлющим стратегическим партнёром Вьетнама, занимая первое место по объёму предоставляемой официальной помощи в целях развития (ОПР) и сотрудничеству в сфере труда, третье - по инвестициям и четвёртое - по торговле. В прошлом году объём ОПР увеличился более чем на 600 млн долларов США, двусторонний товарооборот впервые превысил 50 млрд долларов США, а инвестиции выросли почти на 4 млрд долларов США при реализации почти 300 новых проектов. Продвигаются десятки совместных проектов в сферах науки и технологий, полупроводников, цифровой трансформации, зелёного перехода, возобновляемой энергетики и космоса.

По его словам, в рамках визита стороны подписали шесть ключевых соглашений, охватывающих космические технологии, информацию и коммуникации, ирригацию, инфраструктуру, устойчивую к стихийным бедствиям, адаптацию к изменению климата и низкоуглеродный рост. Он добавил, что утверждение приоритетного перечня направлений сотрудничества в области науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и экономической безопасности создаёт прочную основу для запуска конкретных проектов в ближайшее время.

Говоря об итогах переговоров, вьетнамский руководитель сообщил, что стороны согласовали основные направления вывода всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией на новый этап развития. Они включают укрепление политического доверия за счёт расширения практического сотрудничества в сферах национальной обороны, безопасности и дипломатии; сохранение механизмов взаимодействия на министерском уровне в области иностранных дел, торговли, промышленности, энергетики, науки и технологий; а также продолжение диалога «2+2» по линии дипломатии и обороны на уровне заместителей министров. Две страны обязались эффективно реализовывать действующие соглашения в сфере национальной обороны и безопасности, а также активизировать сотрудничество в области обеспечения правопорядка на море, ликвидации последствий войны, кибербезопасности, миротворческой деятельности ООН и борьбы с транснациональной преступностью.

В то же время обе страны будут расширять экономическое сотрудничество, в том числе в сферах экономической безопасности, энергетической безопасности и устойчивого сельского хозяйства. Они поставили цели довести объём японских инвестиций во Вьетнам до 5 млрд долларов США в год, а двусторонний товарооборот - до 60 млрд долларов США к 2030 году. Японию призывают активизировать инвестиции в высокотехнологичные отрасли с передачей технологий, тогда как вьетнамским компаниям будет оказана поддержка в ведении бизнеса в Японии и участии в проектах, финансируемых правительством Японии. Стороны также будут работать над улучшением доступа сельскохозяйственной продукции на рынки.

Две страны продолжат расширять сотрудничество в рамках официальной помощи развитию в целях укрепления экономической и продовольственной безопасности, диверсификации цепочек поставок и усиления энергетической безопасности, тем самым повышая стратегическую автономию каждой из сторон.

По словам премьер-министра Вьетнама, стороны также взяли на себя обязательство продвигать практическое сотрудничество в области науки и технологий, зелёного перехода, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и полупроводников, уделяя особое внимание подготовке качественных кадров и совместным исследованиям в сферах полупроводников, ИИ и космических технологий. Они договорились провести в этом году заседание Вьетнамско-японского совместного комитета по научно-технологическому сотрудничеству, государственно-частные диалоги по высоким технологиям, а также оперативно запустить проекты в рамках инициативы POWERR ASIA2 для поддержки энергетической самодостаточности стран Азии.